الطلب الأمريكي لتأجيل العملية البرية في غزة | نشر أول

طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل قبل أيام تأجيل المناورة بشكل كامل من أجل استنفاد مفاوضات صفقة المختطفين، بحسب ما قاله مصدران مطلعان على التفاصيل لـi24NEWS اليوم (الأحد).

وتضمن الطلب شقين: تأجيل العملية العسكرية الشاملة في قطاع غزة، والسماح باستمرار المفاوضات التي بدأت في قطر بالتوازي مع المناورة الجارية حاليا.

وأوضحت إسرائيل أنه بمجرد بدء العملية، فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي التي دخلها - حتى كجزء من صفقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة وقف إطلاق النار في إطار المفاوضات سوف تصبح أيضاً أكثر تعقيداً. وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام: "منذ اللحظة التي تبدأ فيها المناورة، سنعمل بقوة كبيرة ولن نتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف - بما في ذلك خطة التهجير الطوعية لسكان غزة".

وطلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل، حتى في إطار النشاط الحالي، السماح باستمرار المفاوضات بشأن الصفقة. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الأربعاء الماضي: "إذا أتيحت فرصة لوقف إطلاق النار مؤقتا لإعادة المختطفين فنحن مستعدون لذلك".

قررت إسرائيل، الخميس الماضي، إعادة الوفد الإسرائيلي من قطر، بعد إصرار حماس على الحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب. وتصر إسرائيل على أن خطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن ووقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، هي الخيار الوحيد على الطاولة. وقال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS قبل أيام إن " الحديث يدور عن طريق مسدود".

ورغم مغادرة الوفد الإسرائيلي قطر، فإن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع حماس عبر وساطة الدكتور بشارة بحبح، الذي ترأس حملة "العرب الأميركيون من أجل ترامب".