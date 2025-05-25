والد الجندي الإسرائيلي هدار جولدن متخوف من بناء مدينة خيام في رفح "فوق قبر ابنه"

بعد مرور نحو 4000 يوما على احتجاز جثمان ابنه في غزة، أعرب سيمحا جولدين والد الجندي هدار جولدين الذي تحتجز حماس جثمانه في غزة خلال مقابلة مع محلل الشؤون العربية في قناتنا العبرية باروخ ياديد ، عن مخاوفه من إقامة مدينة خيام في رفح "لأن ابنه مدفون هناك"، كما كشف تفاصيل جديدة عما جرى من وراء الكواليس، مهاجما الحكومة الإسرائيلية على ما يعتبره تقصيرا بقضية ابنه.

Olivier Fitoussi/Flash90

في مستهل المقابلة أعرب جولدن عن قلقه الكبير من بناء مدينة خيام في منطقة رفح، وقال "ابني مدفون هناك وبناء مدينة خيام فوق قبر هدار، يهدد السماح لنا إحضاره بقوانا الذاتية" وأشار الى معلومات يعرفها "أن هدار ومختطفين إسرائيليين آخرين أحياء وأموات ، يتواجدون في رفح، إن تم إقامة بناء خيام سيكون من الصعب الوصول اليهم بقوانا الذاتية".

وكشف جولدين إنه خلال الأيام التي سبقت نقل الأموال القطرية إلى القطاع، قال له رئيس الموساد السابق يوسي كوهين أنه ينوي "إدخال الجنديان هدار واورون الى معادلة الأموال القطرية". وتطرق إلى وثيقة كتبها مسؤولون أمنيون في حينه، طالبت باشتراط إعادة المختطفين بإدخال الأموال، لكن نتنياهو رفض هذه الطلبات.

وذكر جولدن أن نتنياهو تراجع بعد موافقته باشتراط إبرام التهدئة مع حماس بعودتهم، حيث وافق بالبداية على الطلب، لكنه تراجع بعد ذلك. وذكر أن الجواب الذي تلقته عائلة جولدن على الطلب لممارسة ضغط على حماس كان دائما "إنه لو قمنا بذلك – ستكون حرب"

وهاجم والد الجندي هدار جولدن السياسة التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية في قضية نجله، وأكد أنه على مدار تسع سنوات ونصف فضل نتنياهو المصالح السياسية على القيم وعلى أهمية إعادة ابنه هدار، وقال إن طيلة تلك السنوات لم يتم ممارسة ضغوطات على حماس لإعادة هدار واورون . وأعرب عن استياءه من التعامل مع قضية إعادة جثامين القتلى "يتعاملون مع قضيتهم بمستوى درجة ثانية وحتى أقل من ذلك، هل سمعت أحد يكترث لهم ويتحدث عنهم"