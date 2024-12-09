"مناطق انسحاب وتوقيت الإفراج عن السجناء الأمنيين والمختطفين": حماس تقول إنه تم التوصل إلى تفاهمات

مفاوضات إطلاق سراح المختطفين: بحسب تقرير صدر اليوم (الاثنين) في قطر، فإن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاقات في مفاوضات وقف إطلاق النار، وسلمت حماس لمصر قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة. كما أفادت مصادر مطلعة أن هناك اتفاقاً على المواقع والمناطق التي ستنسحب منها إسرائيل خلال المرحلة الأولى.

كما أفاد التقرير أنه سيتم إطلاق سراح المختطفين بعد أسبوع من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأن إسرائيل ستنسحب من المناطق المتفق عليها – معبر رفح وبعض المناطق على طول محور فيلادلفيا في غزة. وأكدت المصادر أن مصر ستناقش خلال اليومين المقبلين مع وفد إسرائيلي قائمة المختطفين الذين تم نقلهم والمناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد مصدر في محادثات القاهرة أن المفاوضات وصلت إلى "مرحلة متقدمة" سلمت في إطارها حركة حماس للوسيط المصري قائمة أولية بأسماء السجناء الفلسطينيين بالإضافة إلى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المرضى والمسنين الذين ترغب في إطلاق سراحهم. لكن في إسرائيل نفوا: "التفاصيل الواردة في التقرير حول التقدم في المفاوضات وإنها غير صحيحة".

كما أفادت الأنباء أن لجاناً فنية من قبل حماس ومصر، وإسرائيل - بدأت في مناقشة تفاصيل تنفيذ صفقة إطلاق سراح المختطفين. وكما ذكر المصدر، فإن جميع الأطراف في المفاوضات "جادة بشكل غير مسبوق"، حسب وصفه، في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن قطر وتركيا والولايات المتحدة تشارك في الإشراف على المحادثات.