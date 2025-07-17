نتنياهو: "لقد وضعنا سياسة واضحة لسوريا: نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، من مرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز، هو الخط الأول. الخط الثاني هو حماية إخوتنا الدروز في جبل الدروز. انتهك النظام في دمشق هذين الأمرين. أرسل جيشًا جنوب دمشق، إلى المنطقة التي يجب نزع سلاحها، وبدأ بمجازر بحق الدروز. لم نكن لنقبل هذا بأي حال من الأحوال. لذلك، أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالتحرك - وبالقوة. هاجم سلاح الجو كلاً من عصابات القتل وناقلات الجند المدرعة. كما أضفتُ هدفًا لمهاجمة وزارة الدفاع في دمشق"