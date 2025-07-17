قتيلان في هجوم على كنيسة في غزة، والجيش الإسرائيلي: "الظروف قيد التحقيق" | تحديثات
نُقل الجنديان إلى المستشفى وأُبلغت عائلاتهما. • فوضى في سوريا: أنباء عن سحب الجيش لقواته من منطقة السويداء. • الشرع لأبناءه الدروز: "حمايتكم هي أولويتنا". • اليوم 650 من الحرب.
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اليوم 650 من الحرب: بعد الاشتباكات العنيفة، أفادت وسائل إعلام سورية صباح اليوم (الخميس) بأن الجيش السوري سحب قواته من منطقة السويداء. أُصيب مقاتلان إسرائيليان من لواء المظليين بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة شمال قطاع غزة. نُقلا إلى المستشفى وأُبلغت عائلاتهما. وخاطب الشرع أبناءه الدروز قائلاً: "حماية حقوقكم هي أولويتنا".
نتنياهو: "لقد وضعنا سياسة واضحة لسوريا: نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، من مرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز، هو الخط الأول. الخط الثاني هو حماية إخوتنا الدروز في جبل الدروز. انتهك النظام في دمشق هذين الأمرين. أرسل جيشًا جنوب دمشق، إلى المنطقة التي يجب نزع سلاحها، وبدأ بمجازر بحق الدروز. لم نكن لنقبل هذا بأي حال من الأحوال. لذلك، أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالتحرك - وبالقوة. هاجم سلاح الجو كلاً من عصابات القتل وناقلات الجند المدرعة. كما أضفتُ هدفًا لمهاجمة وزارة الدفاع في دمشق"
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تفاصيل الحادثة التي وقعت ليلة أمس في شمال قطاع غزة، والتي أصيب فيها جنديان مظليان بجروح بالغة: خرج مسلح من فتحة نفق وأطلق النار وقذائف مضادة للدبابات على مبنى كان يقيم فيه مقاتلون من الكتيبة 202 في الشجاعية. ردّت قوات الأمن في الموقع على الفور بإطلاق النار، وأطلقت طائرة حاصرت المسلح وقتلته. مع ذلك، يُجرى التحقيق في احتمال اقترابه من المبنى من الأرض وليس من فتحة نفق قريبة. كما أصيب ضابطان بجروح متوسطة وخفيفة.
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أصيب مقاتلان من الكتيبة 202، لواء المظليين، بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة شمال قطاع غزة. تم إجلاؤهما لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهما.
"السويداء حرة تحت سيطرة الدروز" - توثيق لاحتفالات الأهالي بانسحاب قوات النظام السوري من السويداء
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الرئيس السوري الشرع للمواطنين الدروز في تصريح متلفز: "حماية حقوقكم هي أولويتنا القصوى، ونرفض أي محاولة لجركم إلى أيدي جهة خارجية"