تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يغتال مسلحين في مخيم طولكرم

اليوم الـ 480 للحرب: دخلت عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يومها الثامن اليوم (الثلاثاء) - ويقوم الجيش بتوسيع أنشطته في مخيم طولكرم للاجئين. وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة موضوع اونروا قبل دخول القانون حيز التنفيذ في إسرائيل، وقال ترامب الليلة إنه يعتقد أن الرئيس المصري السيسي والملك عبد الله سيوافقان على استقبال فلسطينيين من غزة: "أتمنى أن يأخذ السيسي بعض الفلسطينيين من غزة لقد ساعدناهم كثيرًا، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا. هو صديقي"

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