تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يغتال مسلحين في مخيم طولكرم
بعد اغتيال قائد القسام في مخيم نور شمس، الجيش الإسرائيلي يواصل النشاط في المنطقة • مجلس الأمن سيجتمع لمناقشة موضوع اونروا • ترامب يعتقد أن السيسي والملك عبد الله سيوافقان على استقبال غزيين
اليوم الـ 480 للحرب: دخلت عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يومها الثامن اليوم (الثلاثاء) - ويقوم الجيش بتوسيع أنشطته في مخيم طولكرم للاجئين. وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة موضوع اونروا قبل دخول القانون حيز التنفيذ في إسرائيل، وقال ترامب الليلة إنه يعتقد أن الرئيس المصري السيسي والملك عبد الله سيوافقان على استقبال فلسطينيين من غزة: "أتمنى أن يأخذ السيسي بعض الفلسطينيين من غزة لقد ساعدناهم كثيرًا، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا. هو صديقي"
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قال سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس، إن "الوسطاء بدأوا العمل نحو بداية المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وليس أمام نتنياهو خيار سوى الاستمرار في الاتفاق حتى النهاية". وبحسب قوله فإن الحديث عن العودة إلى القتال فارغ. "غزة لا تعاني من فراغ إداري، ومفهوم اليوم التالي للحرب وخروج حماس من المعادلة لم يعد موجودا، ومستقبل غزة مسألة فلسطينية بحتة"
اليوم الأول لتوسيع عملية الجيش الاسرائيلي إلى طولكرم: مقتل مسلحين اثنين واصابة ستة واعتقال أربعة وتفجير حوالي 20 عبوة ناسفة من قبل القوات الاسرائيلية. ويشار أنه قائد القسام في المخيم إيهاب أبو عطيوي قتل أمس في استهداف مسيرة لسيارته.
وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة UNRA استعدادًا لدخول القانون الخاص بهذا الموضوع حيز التنفيذ في إسرائيل
قال ترامب الليلة إنه يعتقد أن الرئيس المصري السيسي والملك عبد الله سيوافقان على استقبال الفلسطينيين من غزة