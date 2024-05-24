مجلس إدارة الحرب يوسع تفويض فريق التفاوض بشأن صفقة الرهائن

قرر مجلس إدارة الحرب توسيع صلاحيات فريق التفاوض بشأن صفقة الرهائن بعد اجتماع شهد إجماعًا شبه كامل من الحاضرين، بما في ذلك المستوى العسكري ووزير الأمن يوآف غالانت وعدد من الوزراء البارزين. هذا القرار يهدف إلى محاولة تحقيق انفراجة في المفاوضات مع حماس.

على الرغم من منح فريق التفاوض الأدوات والمساحة اللازمة للعمل، إلا أن التفويض لم يتم توسيعه كما طلب الفريق في البداية. يُنتظر أن يجتمع رئيس الموساد ديدي بارنياع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز خلال الأيام المقبلة لمناقشة بدء المفاوضات، مع احتمالية انعقاد الاجتماع في إحدى العواصم الأوروبية.

أعرب رئيس الأركان، اللفتنانت كولونيل هيرتسي هاليفي، عن أهمية صفقة الرهائن من الناحية العسكرية والمعنوية والاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تهدئة في غزة لتحقيق هدوء في الشمال وإمكانية تسوية مع حزب الله.

من جهة أخرى، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مترددًا في البداية بشأن تمديد ولاية فريق التفاوض، لكنه تراجع بعد رؤية الإجماع الكبير. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التشاؤم في إسرائيل بشأن احتمال موافقة حماس على صفقة تتضمن أقل من وقف إطلاق النار الكامل.