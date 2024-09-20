إسرائيل تروج لخطة جديدة لإنهاء الحرب تشمل "منح السنوار وقادة حماس ممرا آمنا للخروج من غزة"

أفاد مراسل i24NEWS غاي عزرئيل خلال النشرة المسائية في القناة العبرية مساء الخميس ميري أن إسرائيل روجت لخطة قديمة جديدة لصفقة مختطفين مع حماس في الأيام الأخيرة. وقد قدم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي، إلى كبار المسؤولين الأميركيين الخطوط العريضة لاتفاق مع حماس - يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المختطفين البالغ عددهم 101 في جولة واحدة ، مقابل انتهاء الحرب والممر الآمن لزعيم حماس يحيى السنوار ومسؤولين كبار آخرين إلى دولة ثالثة

وبحسب مصدر سياسي، فإن خطة هيرش تحظى بدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن المؤسسة الأمنية تشك في جدواها، وتشير إلى أن فكرة مماثلة طرحت على طاولة المفاوضات في كانون الثاني/يناير ولم تنجح. وقال مسؤول كبير لـi24NEWS إن "هذا الاقتراح برمته "مزيف". كما تم عرض هذه المبادرة على بعض أهالي المختطفين، حيث عبروا عن شكهم الكبير في فرص نجاحها. حيث قال أحد أفراد عائلات المختطفين :"الحديث يدور عن الكثير من الأجواء الحارة".

كما توضح مصادر مطلعة على تفاصيل المخطط أن الفكرة في إسرائيل تؤخذ على محمل الجد وتم تقديمها إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية. "الهدف هو ممارسة الضغط على حماس، وهو ما سيحدث عندما يكون البديل هو أن يواصل الجيش الإسرائيلي القتال، وفي نهاية معركة السنوار سيتم القبض عليه، وبالتالي فإنهم يمنحونه شريان الحياة. ومن الجدير بالذكر أن الأمر على عكس اتفاقات رسمية سابقة، فإن الاقتراح الحالي لم يمر عبر أعضاء فريق التفاوض نيتسان ألون ورئيس الموساد ددي برنياع. من ناحية أخرى، رفضت حماس أيضا الفكرة صباح اليوم ووصفتها بأنها "سخيفة وتتجاهل كل الجهود التي بذلتها دول الوساطة خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وقالت مقرات أهالي إعادة المختطفين والمفقودين: "لقد اختار غال هيرش مرة أخرى القيام بعملية تلاعب ساخرة ورخيصة وخاسرة على حساب المختطفين وعائلاتهم وشعب إسرائيل. الحديث يدور عن احتيال هدفه إفشال المبادرة الأمريكية الجديدة لإطلاق سراح المختطفين ووقف الحرب في غزة، وبينما تتخلى حكومة نتنياهو عن 101 مختطف ومختطفة في أنفاق الموت لحماس، يعمل هيرش من وراء ظهر فريق التفاوض. وإحباط مبادرة دولية لإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم. تنضم هذه العملية الاحتيالية إلى سلسلة طويلة من المعاملات التي نسفها نتنياهو وشركاؤه، وتثبت مرة أخرى أن نتنياهو قرر التخلي عن المختطفين. قريباً سيمر عام على التخلي عنهم. وهذا إفلاس أخلاقي وقيمي لم نشهده منذ قيام الدولة"