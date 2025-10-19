طلب ياردين بيباس من السنوار الذي أنقذ حياته

روت والدة المختطفين المحرَّرين من أسر حماس دافيد وأريئيل كونيو، السيدة سيلفيا كونيو، خلال مقابلة مع N12 عن اللقاء المليء بالمشاعر مع ولديها بعد الإفراج عنهما، كما روت في سياق المقابلة عن حادثة ساهم بها السنوار بإنقاذ حياة ياردين بيباس من الموت، وقعت بعد تبليغه بمقتل جميع أفراد عائلته.

وقالت سيلفيا: "إنهما (ابنيها )في مرحلة تعافٍ، ومن الصعب عليهما التعامل مع عدد كبير من الناس. "أول ما قالاه لي عندما التقينا كان: 'أمي، نحن هنا'. تبادلنا الأحضان والقبلات، وما زلت حتى الآن لا أصدق أنهما فعلاً عادا".

وروت السيدة كونيّو اللحظة المفاجِئة التي تلقت فيها مكالمة من ابنيها يوم الاثنين الماضي قبل عودتهما إلى إسرائيل: "رددت على الهاتف وفجأة رأيت دافيد وأريئيل مع عناصر من حماس. كانت لحظة فرح لا توصف، لقاء استثنائي بكل معنى الكلمة".

وأضافت أن أريئيل كان محتجزًا وحده طوال عامين، بينما كان دافيد محتجزًا مع آخرين. ولم يلتقِ الأخوان إلا قبل ساعات من الإفراج عنهما، من دون أن يعرف أيٌّ منهما ما حلّ بالآخر. وقالت الأم "كان العناق بينهما قبل خروجهما من الأسر من أكثر اللحظات المؤثرة في حياتي".

وتحدثت أيضًا عن حادثة صادمة وقعت في الأسر، عندما قام زعيم حماس الأسبق في غزة ا يحيى السنوار بزيارة المختطف ياردين بيباس بعد أن أبلغه بمقتل زوجته شيري وولديه كفير وأريئيل. وأوضحت سيلفيا: "بعد أن أُفرج عن زوجة دافيد وبناته وانفصلن عنه، وهي لحظة حتى المسلحون قالوا إنها كسرت قلوبهم، نُقل دافيد إلى الأنفاق".

وأضافت: "حين علم ياردين بيباس بمقتل أسرته، جاءه السنوار وسأله: 'ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك؟'، فأجابه ياردين بأنه يريد أن يكون مع صديقه المقرّب دافيد كونيو. عندها أمر السنوار بنقله إليه، وهذا أنقذ حياته، لأن جميع البالغين من كيبوتس نير عوز الذين كانوا في ذلك المكان قُتلوا".

وكشفت سيلفيا أن ياردين بيباس ودافيد كونيو التقيا الخميس للمرة الأولى منذ الإفراج عنهما في لقاء مؤثر لم يتوقفا فيه عن العناق، مشيرةً إلى أن دافيد كان هو من عرّف ياردين على زوجته الراحلة شيري.

وتحدثت أيضًا عن معاناة ابنها أريئيل الذي كان في عزلة تامة طوال الأسر، ولم يكن يعلم شيئًا عن مصير شقيقه. وأوضحت أنه عانى من نقص في الأوكسجين. وختمت بالقول: "لم يكن أيٌّ من الأخوين يعرف عن الآخر شيئًا حتى التقيا قبل ساعات فقط من الإفراج".