إيران تطلق صاروخًا انشطاريا نحو وسط إسرائيل.. وطائرة ركاب تغير مسارها قبل الهبوط في مطار بن غوريون | تحديثات
كاتس: وزير الاستخبارات الإيراني اغتيل الليلة • مصدر إسرائيلي: كان يُعتبر الأقرب إلى مجتبى خامنئي • الزوجان إيلانا ويرون موشي قُتلا جراء إصابة صاروخ في شقتهما في رمات غان
قُتل زوجان إسرائيليان الليلة (الأربعاء) جراء إصابة صاروخ أُطلق من إيران وأصاب شقتهما في رمات غان وسط إسرائيل. وزير الأمن الإسرائيلي كاتس يعلن اغتيال وزير الاستخبارات الايراني، مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS - كان يُعتبر أقرب شخص لمجتبى خامنئي. اضطرابات في حركة القطارات في تل أبيب عقب سقوط في محطة سفيدور المركزية.
إصابة رجل وطفلين بجروح طفيفة في بتاح تكفا جراء الصواريخ الإيرانية
أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عامًا وطفلان يبلغان من العمر 12 و13 عامًا بجروح طفيفة نتيجة الانفجار والضغط الناتج عن سقوط صواريخ أُطلقت من إيران على مدينة بتاح تكفا.
وقدمت فرق نجمة داوود الحمراء الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى بيلنسون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
احتراق سيارة في بيتاح تكفا جراء صاروخ ايراني
دمار واسع في رمات غان بعد سقوط صاروخ إيراني: شقة مدمرة بالكامل
أظهر تسجيل مصور من مكان سقوط صاروخ إيراني في مدينة رمت غان دمارًا واسعًا في إحدى الشقق السكنية، حيث تكسرت النوافذ وتضررت جميع الغرف بالكامل.
وأفادت المصادر أن الحطام غطّى كامل الشقة، مما أدى إلى فقدان السكان لمحتوياتهم بالكامل، في وقت لم يتم الإبلاغ فيه عن إصابات بشرية بعد.
لا أنباء عن إصابات بعد سقوط صواريخ إيرانية في رمات غان وبيتاح تكفا وسط إسرائيل
في ظل موجة إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، أفادت نجمة داوود الحمراء أنه حتى هذه اللحظة لا توجد تقارير عن إصابات بين المدنيين.
وأوضحت المصادر أن سقوطات صاروخية سُجلت في مدينتي رمات غان وبيتاح تكفا، فيما تستمر السلطات في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية السكان.
إيران تطلق صاروخًا انشطاريا نحو وسط إسرائيل.. وطائرة ركاب تغير مسارها قبل الهبوط في مطار بن غوريون
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز في إيران: "خطوة خطيرة وغير مسؤولة"
أدانت قطر الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز في جنوب إيران، مؤكدة أنه "خطوة خطيرة وغير مسؤولة" وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن العملية، التي تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، ولأرواح المدنيين وسلامة البيئة في المناطق المحيطة.
وأكدت الدوحة أن مثل هذه التصرفات تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد لضمان استقرار الطاقة وسلامة السكان.
ارتفاع أسعار النفط إلى 108 دولارات بعد الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز في إيران
شهدت أسعار النفط تقلبات حادة اليوم بعد الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز في جنوب إيران، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نوع برنت بنسبة 5% ليصل إلى 108 دولارات، بينما صعد سعر برميل WTI بنسبة 2% إلى 98 دولارًا.
إيران تعتبر هجوم إسرائيل على منشآت النفط "انتحارًا استراتيجيًا" وتعلن حربًا اقتصادية شاملة
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز ومصفاة النفط في عسلوية بجنوب إيران يُعد “انتحارًا استراتيجيًا للعدو” وانتقال النزاع إلى حرب اقتصادية واسعة النطاق.
وأفادت الوكالة أن الهجمات تسببت بأضرار للمنشآت، لكنها أرسلت رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وحلفائها بأن “أمن الطاقة في المنطقة أصبح معدومًا”.
وجاء في البيان أن الهجمات أدت إلى تغيير "الخطوط الحمراء"، مشيرًا إلى أن إيران ستتعامل مع النزاع على نطاق اقتصادي كامل، بعيدًا عن المواجهات العسكرية المباشرة، في محاولة لتعزيز موقفها الإقليمي والسيطرة على أسواق الطاقة الحيوية.
السويد تؤكد: المواطن الذي أُعدم في إيران يحمل الجنسية السويدية
وزارة الخارجية السويدية تعلن أن الشخص الذي نفذت إيران حكم الإعدام بحقه كان مواطنًا سويديًا، وسط تنديد دولي واسع بالإعدام
ترامب: "إلى جميع الحمقى - إيران تُعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب"
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورًا على شبكته الاجتماعية "تروث"، موجهًا كلامه إلى "جميع الحمقى": "تذكروا، إيران تُعتبر من قِبل الجميع الدولة الأولى الراعية للإرهاب. نحن نُخرجهم من السوق."
كما كُشف لأول مرة على قناة i24NEWS العبرية، انضمت الجسور في جنوب لبنان، جنوب نهر الليطاني، رسمياً إلى بنك استهدافات الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل تستهدف منشآت غاز في جنوب إيران ضمن حملة الضغط على مضيق هرمز
شنت إسرائيل هجمات على أهداف مرتبطة بصناعة الغاز في جنوب إيران، في إطار جهود مشتركة مع الولايات المتحدة للضغط على طهران من أجل فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام مرور ناقلات النفط.
إسرائيل تعلن مقتل رئيس شبكة تمويل حماس في صيدا اللبنانية
أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، والشاباك، عن مقتل رئيس منظومة جمع الأموال التابع لـحماس في مدينة صيدا اللبنانية، إلى جانب عدد من شركائه.
وذكرت المصادر أن الشبكة كانت مسؤولة عن جمع مئات ملايين الدولارات لصالح أنشطة حماس حول العالم، بما في ذلك تمويل عمليات المنظمة وأنشطتها اللوجستية.
مقتل قائد مجموعة"الإمام الحسين" الإيرانية في بيروت بعد أيام من توليه المنصب
الجيش الإسرائيلي يهاجم في بيروت عنصرًا بارزًا من حزب الله وممتلكات مالية تابعة لـ"القرض الحسن"
سلسلة غارات جوية وبحرية تستهدف مواقع استراتيجية في العاصمة اللبنانية ضمن التصعيد الإسرائيلي ضد نشاطات حزب الله في المنطقة
مصدر إسرائيلي لقناة 24NEWS: حاولت إسرائيل اغتيال وزير المخابرات الإيراني الليلة الماضية - يُعتبر الخطيب أقرب المقربين للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. وتشير التقديرات إلى أنه تم اغتياله.