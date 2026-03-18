دمار واسع في رمات غان بعد سقوط صاروخ إيراني: شقة مدمرة بالكامل

أظهر تسجيل مصور من مكان سقوط صاروخ إيراني في مدينة رمت غان دمارًا واسعًا في إحدى الشقق السكنية، حيث تكسرت النوافذ وتضررت جميع الغرف بالكامل.

وأفادت المصادر أن الحطام غطّى كامل الشقة، مما أدى إلى فقدان السكان لمحتوياتهم بالكامل، في وقت لم يتم الإبلاغ فيه عن إصابات بشرية بعد.

