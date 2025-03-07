الولايات المتحدة لحماس: تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين - مقابل الإفراج عن عيدان ألكسندر ومختطفين آخرين

بعد المنشورات التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية أجرت مفاوضات مباشرة مع حماس بهدف إطلاق سراح الرهائن، ذكرت صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم (الجمعة) أنه في أعقاب الاتصالات المباشرة والمفاجئة بين الولايات المتحدة وحماس، اقترح الأمريكيون تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، بما في ذلك تجديد المساعدات الإنسانية، كل ذلك مقابل إطلاق سراح المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر وعدد من المختطفين الأحياء الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تم بشكل مباشر، ومن دون وسطاء وشارك فيه القطريون.

وبحسب التقرير نفسه، كانت الخطة واحدة من عدة خيارات تمت مناقشتها خلال المحادثات التي عقدت في قطر بين مسؤولين من الولايات المتحدة وحماس، بحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات.

ويطرح على الطاولة أيضا اقتراح تقدم به ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، لتمديد وقف إطلاق النار الحالي بنحو 50 يوما، حتى نهاية عطلتي رمضان وعيد الفصح. وكما تذكرون فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على ما يسميه "خطة فيتكوف" والتي ستبدأ بالإفراج عن نصف الرهائن المتبقين وتنتهي بالإفراج عن الباقين.

وبينما ادعى مصدر عربي أنه لم يكن هناك سوى لقاء مباشر واحد مع حماس، قال دبلوماسي مطلع على الأحداث إن هناك عدة جولات من المحادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر والمسؤول الكبير في حماس خليل الحية في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الدبلوماسي "كانت المناقشات عبارة عن اجتماعات ثنائية مباشرة بين الجانبين ولم يتم تنسيقها من قبل قطر".