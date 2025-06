أسطول غزة: غريتا تونبرغ تقول - "طائرة بدون طيار هددتنا"

وقعت حادثة غير مألوفة خلال رحلة "أسطول الحرية" إلى قطاع غزة بمشاركة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، عندما زعم الناشطون الليلة الماضية (الأربعاء) أن طائرة بدون طيار مجهولة الهوية حلقت بالقرب من السفينة، مما أثار مخاوف من "اضطرارهم إلى التخلي عن الرحلة".

https://x.com/i/web/status/1930180781634183308