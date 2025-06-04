أسطول غزة: غريتا تونبرغ تقول - "طائرة بدون طيار هددتنا"

وقعت حادثة غير مألوفة خلال رحلة "أسطول الحرية" إلى قطاع غزة بمشاركة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، عندما زعم الناشطون الليلة الماضية (الأربعاء) أن طائرة بدون طيار مجهولة الهوية حلقت بالقرب من السفينة، مما أثار مخاوف من "اضطرارهم إلى التخلي عن الرحلة".

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وفقًا لتقرير نُشر على موقع "ميدل إيست آي"، ظلت الطائرة المسيرة بالقرب من السفينة لبعض الوقت، لكنها لم تُطلق النار عليها أو تُلحق بها أي ضرر مادي. لذلك، قيّم النشطاء هذه العملية بأنها "عملية نفسية" تهدف إلى ردعهم وإجبارهم على التخلي عن الرحلة. في النهاية، واصل الأسطول رحلته كالمعتاد..

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قالت ثونبرغ، التي غادرت صقلية مع 11 ناشطًا آخر يوم الأحد، إن الأجواء على متن السفينة كانت "مُبهجة"، لكنها أوضحت أنهم "لا يتجاهلون المخاطر". وأضافت إلى المخاطر: "نحن ناشطون ومتطوعون سلميون، ولا نحمل أسلحة. نبحر بسلام في المياه الدولية، وهذا حقنا".

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من المتوقع أن تصل السفينة، التي تُراقب مباشرةً عبر موقع تحالف أسطول الحرية (FFC) لضمان "السلامة والمسؤولية والتضامن"، إلى قطاع غزة خلال سبعة أيام. تحمل السفينة مساعدات إنسانية تشمل معدات طبية، وأغذية، ومنتجات للأطفال والنساء، وأجهزة تحلية مياه، وأطرافًا صناعية للأطفال، وغيرها. ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى شواطئ غزة خلال أسبوع، وذلك حسب حالة البحر.

في الشهر الماضي، تعرضت سفينة أخرى تابعة لتحالف أسطول الحرية لهجوم بطائرات مسيرة قرب مالطا، وهو حادث يُنسب إلى إسرائيل، بحسب المنظمين.