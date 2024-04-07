تقرير: الولايات المتحدة تمارس ضغوطات هائلة بمفاوضات القاهرة حول المختطفين

وصلت مساء اليوم بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي ددي برنياع الى مباحثات حول مفاوضات في القاهرة. ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي بأن "الولايات المتحدة تتولي القيادة بإدارة المفاوضات. وهي تمارس ضغوطا هائلة.

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم أفاد مسؤولون مصريون لصحيفة "العربي الجديد" القطرية بأنه وفقا لتقديرات، اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت سيدخل حيز التنفيذ عيد الفطر والذي يبدأ هذا الأسبوع.

وفي غضون ذلك، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مصممة "على استكمال عملية القضاء على حماس في كل قطاع غزة بما يشمل رفح، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا على إسرائيل". وإضاف أن هذه الحرب كشفت للعالم ما عرفته إسرائيل دائما- ايران هي من تقف من وراء الهجوم ضدنا عن طريق أذرعها ومن وراء هجمات عديدة، ونحن منذ السابع من أكتوبر تتم مهاجمتنا من ساحات كثيرة من قبل أذرع ايران-حماس، حزب الله، الحوثيون، المليشيات في العراق وسوريا وأيضا هجمات أخرى".

ومن المتوقع أن تنطلق الليلة في القاهرة جولة نقاشات إضافية حول صفقة مختطفين، بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية بيل بيرنز ووفد حماس. التقديرات هي أنه رغم التردد، رئيس الموساد ددي برنياع سيخرج للمباحثات لكن الأمر مرهون "بالجدية" من جانب حماس والوسطاء. وحث البيت الأبيض إسرائيل على الحضور إلى القمة في مصر، حيث من المتوقع أن يقدم الوسطاء اقتراحا جديدا ومحدثا للخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن.