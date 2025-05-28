تغطية متواصلة || سلاح الجو الإسرائيلي يعلن أنه دمر الطائرة الأخيرة التي امتلكها الحوثيون

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) استهداف طائرة في مطار صنعاء باليمن. وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "القوة الرئيسية التي تقف وراء الحوثيين هي إيران، وهي المسؤولة عن العدوان". وأفادت قناة "المسيرة" الحوثية بسلسلة هجمات على المطار؛ توثيق: تصاعد الدخان من مكان الحادث. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 18 مطلوبا في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي: اعتقال 18 مطلوبًا في الضفة الغربية، ومصادرة أسلحة وذخيرة ألقت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) القبض على 18 مطلوبًا الليلة في عملية ضد العمليات المسلحة في الضفة الغربية، وصادرت مسدسًا مع مخزن وقنابل أنبوبية وأسلحة أخرى. صورة متداولة على الإنترنت تُظهر آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية مدمرة بالكامل. كانت الطائرة تعمل في مطار صنعاء الدولي 27A according to Israeli copyright law رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "هاجم سلاح الجو مرة أخرى مطار صنعاء، الذي يسيطر عليه النظام الإرهابي الحوثي في اليمن. الحوثيون ليسوا سوى غطاء، والقوة الرئيسية التي تقف وراءهم هي إيران، وهي المسؤولة عن العدوان" قناة "المسيرة" الحوثية تقول إن إسرائيل نفذت سلسلة هجمات على مطار صنعاء إحداها استهدفت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية الجيش الإسرائيلي: تعرّضت طائرات تابعة لمنظمة الحوثي لهجوم قبل قليل في المطار الرئيسي بصنعاء. استخدموها لنقل إرهابيين كانوا يروجون لأعمال مسلحة ضد إسرائيل وعلى غرار الموانئ البحرية التي هوجمت الأسبوع الماضي، يُشغّل النظام الحوثي هذا المطار بانتظام ويستخدمه لأغراض إرهابية. وزير الأمن كاتس: طائرات سلاح الجو هاجمت الآن أهدافًا إرهابية حوثية في مطار صنعاء ودمرت آخر طائرة متبقية كانوا يستخدمونها في إطار عملية "الجوهرة الذهبية"