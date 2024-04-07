تقرير: احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة هذا الأسبوع

أفادت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية رفيعه أنه سيتم التوصل الى اتفاق "هدنة إنسانية" ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر، وقالت المصادر إنه مع وجود وفد حماس في القاهرة ورئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز في القاهرة أصبح الاتفاق يقترب بقوة، ومن الممكن أن يتم الإعلان عليه من القاهرة".

وذكرت المصادر المصرية أن القاهرة تلقت تأكيدات حول حضور رئيس الموساد ددي برنياع للانضمام الى الاجتماعات التي تعقد خلال الساعات القادمة.ونقلت الصحيفة عن القيادي في حماس باسم النعيم الذي قال إن "التوقعات لا تزال مفتوحة على كل الخيارات".

في حين أكد مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS أن "طواقم المفاوضات تلقت تعليمات من قبل الكابينيت بتقديم اقتراح قد يكون مقبولا على حماس", وبعد رد حماس، سيتم إجراء مناقشة أخرى في إسرائيل للمصادقة على القرار - وقد أيد جميع الوزراء هذا القرار.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، بأن الاجتماع "تناول الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة