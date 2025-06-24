إسرائيل تؤكد وقف إطلاق النار: "في ضوء تحقيق الأهداف"

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بعد ساعتين من إطلاق ايران النار هذا الصباح تجاه إسرائيل، أصدرت الحكومة بيانًا رسميًا أعلنت فيه صراحةً موافقتها على وقف إطلاق نار ثنائي: "في ضوء تحقيق أهداف العملية، وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس بوقف إطلاق نار ثنائي". وأضافت أن "إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا للكابينيت الليلة الماضية، بحضور وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان ورئيس الموساد، ليُعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف العملية في ايران، بل وأكثر من ذلك بكثير. لقد أزالت إسرائيل تهديدًا وجوديًا مباشرًا مزدوجًا عن نفسها - سواء في المجال النووي أو في مجال الصواريخ الباليستية، وفقًا للبيان.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي "قد حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارًا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية. وأضاف البيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي أيضًا ضرباتٍ عنيفة على أهداف حكومية في قلب طهران، مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر الباسيج - آلية القمع التي يستخدمها النظام الإرهابي - وتصفية عالم نووي كبير آخر".

وذكر البيان: "تشكر إسرائيل الرئيس ترامب والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني". وفي الوقت نفسه، تم توضيح ضرورة التزام المواطنين الإسرائيليين بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى يتم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار".