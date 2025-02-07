بعد نحو عام على اغتياله: تشييع مروان عيسى في مخيم البريج في قطاع غزة

شيع اليوم في مخيم وسط قطاع غزة النائب العام لكتائب القسام مروان عيسى، وجرى التشييع في نادي خدمات البريج بعد أداء صلاة الجمعة والجنازة، وسط حضور حشد من الفلسطينيين وعناصر كتائب القسام.

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ومنذ سريان وقف إطلاق النار شيعت حماس عددا من قادتها السياسيين والعسكريين الذين قتلوا خلال الحرب الأخيرة، مثل روحي مشتهى، وسامي عودة، إضافة الى القيادي الكبير في القسام غازي أبو طماعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار 2024 عن مقتل عيسى مع قيادي آخر من الحركة بعد قصف قاعدة تحت الأرض قرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مقتل عيسى.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون ان عيسى هو من بين ثلاثة قادة من حماس خططوا لهجوم السابع من أكتوبر، مع قائد محمد الضيف، وزعيم الحركة يحيى السنوار.