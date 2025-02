بعد نحو عام على اغتياله: تشييع مروان عيسى في مخيم البريج في قطاع غزة

شيع اليوم في مخيم وسط قطاع غزة النائب العام لكتائب القسام مروان عيسى، وجرى التشييع في نادي خدمات البريج بعد أداء صلاة الجمعة والجنازة، وسط حضور حشد من الفلسطينيين وعناصر كتائب القسام.

https://x.com/i/web/status/1887827124695814541