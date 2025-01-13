كوبا تنضم إلى دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم (الاثنين)، انضمام كوبا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويأتي ذلك بعدما أعلنت المحكمة الأسبوع الماضي انضمام أيرلندا إلى الإجراءات.

ولكن كوبا وأيرلندا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين تقدمتا بطلب للتدخل في القضية. كما قدمت دول إضافية، بما في ذلك كولومبيا وتركيا وتشيلي وإسبانيا، بيانات تدخلها الخاصة خلال عام 2024، بهدف التأثير على الإجراءات.

وللتذكير، رفعت جنوب أفريقيا الدعوى الأولية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وتضمنت طلبات باتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى "منع الضرر الذي لا رجعة فيه لحقوق الشعب الفلسطيني" وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها.