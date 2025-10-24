عقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤتمرا صحافيا اليوم (الجمعة) خلال زيارته للقاعدة الأميركية التي أقيمت قرب كريات جات، وأشار إلى اليوم التالي في غزة: "لن يكون هناك أنفاق ولا صواريخ، ولن تلعب الأونروا أي دور".

روبيو تطرق إلى خطة الرئيس ترامب: "لا توجد خطة ب، هذه هي الخطة الوحيدة - الخطة التي نعتقد أنها ستنجح. قبل عدة أسابيع لم يكن أحد يعتقد أنه من الممكن إعادة المختطفين - وها قد حدث ذلك. سنواصل التأكد من تنفيذ جميع شروط وقف إطلاق النار". حول قضية المختطفين القتلى الذين ما زالوا في قبضة حماس: "لن ننساهم - سنواصل الدفع حتى عودة الجميع".

"إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها – فهذا يُعد خرقًا للاتفاق وسيتم اتخاذ خطوات. نحن نريد أن نرى في غزة أشخاصًا يعيشون بدون حماس. نريد أن نساعد في خلق الظروف التي تُمكنكم من حياة جيدة، وظائف وازدهار، دون الخوف من منظمة إرهابية."

"هناك العديد من الدول التي عرضت مساعدتها، ولن أدخل في قائمة من هي. لا يزال هناك حاجة لتوضيح من هو بالضبط هذا القوة الأمنية في غزة"، قال، "كل الدول التي وقعت، وافقت على ألا يكون لحماس دور في إدارة غزة، ولا في غزة عامة. نريد التأكد من أن إسرائيل ليست مهددة، لأنه ما زال هناك إرهابيون داخل غزة. هذه خطة بعيدة المدى. سيتطلب الأمر الكثير من العمل على مدى فترة طويلة. هذا سيغير إسرائيل والمنطقة بأسرها".

"سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت للسلطة الفلسطينية سيكون لها أي دور، إن وجد، في مستقبل غزة. نحن فقط في اليوم الـ14 للاتفاق. لا أستطيع أن أعرف ما سيكون على المدى البعيد لأن هناك الكثير من العمل والكثير من الأطراف."

وقال روبيو"لا يجب أن تكون هناك أنفاق أو أي شيء يهدد مستقبل إسرائيل"، وأضاف: "الأمم المتحدة هنا - لكن الأونروا ليست كذلك".

روبيو تطرق إلى موافقة الكنيست على فرض السيادة على الضفة الغربية: "نحن نفهم أنه لو حدث شيء كهذا، فإن الكثير من الدول المشاركة في هذا الأمر لن ترغب في أن تكون جزءًا منه بعد الآن. هذا يعيق الاتفاق."

هناك العديد من الدول التي ترغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام – لن أكشف من هي. نرغب في أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في اتفاقات أبراهام. أعتقد أن هذا يمكن أن ينمو. لدينا وحدة كاملة في وزارة الخارجية تعمل على ذلك.

بعد لقائه أمس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قام وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح اليوم بزيارة القاعدة الأمريكية التي أُقيمت قرب كريات جات، أو باسمها الرسمي: مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC). في المركز يتواجد بالفعل حوالي 200 جندي أمريكي، بالإضافة إلى ممثلين من عدة دول أخرى. هدف المركز هو تنسيق الاستعداد الدولي للتسوية المدنية والأمنية في قطاع غزة بعد انتهاء القتال.

المنشأة تشمل ثلاث طبقات: واحدة مخصصة للممثلين الإسرائيليين، الثانية للأمريكيين، والثالثة لدول إضافية تشارك في المنظومة. يرأس المركز الجنرال الأمريكي باتريك فرانك، قائد القوات البرية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وإلى جانبه يعمل جنرال بريطاني كنائبه.

قبل روبيو زار المركز في كريات جات أيضًا مبعوثا الإدارة ويتكوف وكوشنر، وكذلك نائب الرئيس بنس، الذي عاد أمس إلى واشنطن.