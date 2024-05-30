نجاح ضغوطات سموتريش: سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية

اللجنة ستتألف من ممثلين عن رئيس الحكومة، وممثلين عن وزير الأمن وممثلين عن وزير المالية

i24NEWS
i24NEWS
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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت خلال مناقشة وتصويت على ميزانية الدولة في قاعة الجمعية بالبرلمان الإسرائيلي في القدس، 23 مايو 2023
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت خلال مناقشة وتصويت على ميزانية الدولة في قاعة الجمعية بالبرلمان الإسرائيلي في القدس، 23 مايو 2023Yonatan Sindel/Flash90

توصل وزيرا المالية والأمن الإسرائيليين بيتسلئيل سموتريتش ويوآف جالانت مساء (الأربعاء) للاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة ميزانية الأمن.

ستتشكل اللجنة من ممثلين عن رئيس الحكومة، وممثلين عن وزير الدفاع، وممثلين عن وزير المالية. وسيشارك فيها بشكل دائم ممثلون عن بنك إسرائيل، وزارات المالية والأمن، الجيش الإسرائيلي، مجلس الأمن القومي  والمجلس الوطني للاقتصاد. وسيتم تحويل رسالة التعيين للتوقيع  عليها من قبل رئيس الوزراء وبعدها ستجتمع اللجنة وتبدأ في عملها.

وقال سموتريش تعقيبا على الاتفاق "الدور الذي ستلعبه اللجنة هو تقديم توصيات حول مستوى الميزانية الأمنية المطلوبة، وتحديد مصادرها واستخداماتها وفقًا لأولويات سيتم تحديدها، والتأكد من استخدام أموال المواطنين الإسرائيليين بالشكل الأمثل مع الحفاظ على أمن الدولة".

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