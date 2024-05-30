نجاح ضغوطات سموتريش: سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية

توصل وزيرا المالية والأمن الإسرائيليين بيتسلئيل سموتريتش ويوآف جالانت مساء (الأربعاء) للاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة ميزانية الأمن.

ستتشكل اللجنة من ممثلين عن رئيس الحكومة، وممثلين عن وزير الدفاع، وممثلين عن وزير المالية. وسيشارك فيها بشكل دائم ممثلون عن بنك إسرائيل، وزارات المالية والأمن، الجيش الإسرائيلي، مجلس الأمن القومي والمجلس الوطني للاقتصاد. وسيتم تحويل رسالة التعيين للتوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء وبعدها ستجتمع اللجنة وتبدأ في عملها.

وقال سموتريش تعقيبا على الاتفاق "الدور الذي ستلعبه اللجنة هو تقديم توصيات حول مستوى الميزانية الأمنية المطلوبة، وتحديد مصادرها واستخداماتها وفقًا لأولويات سيتم تحديدها، والتأكد من استخدام أموال المواطنين الإسرائيليين بالشكل الأمثل مع الحفاظ على أمن الدولة".