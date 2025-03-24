"حاولوا إخفائي": التحقيق مع ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي بعد كشفه إخفاقات خطيرة في السابع من أكتوبر

تم إستدعاء العميد (احتياط) أورين سالومون، الذي شغل منصب المدير القتالي لفرقة غزة، للاستجواب هذا الصباح (الاثنين) من قبل شرطة التحقيق العسكرية، وذلك بعد أن قاد تحقيقًا شاملاً في الإخفاقات التي وقعت في 7 أكتوبر. ويدعي سالومون أن التحقيق هو محاولة لإسكات النتائج التي توصل إليها، والتي بموجبها فشل كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في الرد الأولي على هجوم حماس، بل وحاولوا التغطية على إخفاقات ذلك اليوم الصعب. وأدان وزير الأمن كاتس الحادثة، مما أدى إلى رد فعل حاد من رئيس الأركان إيال زمير: "رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات من وسائل الإعلام".

في رسالة كتبها قبل التحقيق مباشرة، ادعى سالومون أن التحقيق الذي أجراه في الأشهر الأخيرة يشير إلى إخفاقات خطيرة في أداء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك هرتسي هاليفي، وقسم العمليات، وسلاح الجو الإسرائيلي والقيادة الجنوبية في الساعات الست الأولى من الهجوم، ووفقا له، تسببت الإجراءات غير الصحيحة من جانب الجيش في تحويل القوات الحيوية عن المناطق التي كانت بحاجة إلى مساعدة فورية وأدت إلى تفاقم نطاق الكارثة.

ووفقا له، لم يقتصر الأمر على أن الجيش لم يتعلم الدروس من الأحداث، بل تم إسكاته بشكل منهجي. وكتب: "لقد صادفت نظامًا جيدًا لاستخدام السلطة والرتبة، والذي فعل كل شيء من أجل "إخفائي" وقبل كل شيء لمنع نشر نتائج التحقيق داخل الجيش الإسرائيلي وخارجه"، ووفقًا له، تم منعه منذ حوالي أسبوعين من دخول النظام العسكري، والآن، وفقًا له، يعد الاعتقال استمرارًا مباشرًا لهذا الاتجاه.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا بعد على الاعتقال، لكن مسؤولين عسكريين ذكروا أن الأمر يتعلق بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتسريب مواد سرية.

وعلق وزير الأمن يسرائيل كاتس أيضًا على الأمر وقال: "أمرت باستدعاء العميد أورين سولومون إلي في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من تقديم التحقيق الذي أجراه لي في أحداث 7 أكتوبر، والذي لم أره بعد. حقيقة أن العميد سالومون، الذي أجرى تحقيقا بإطار سلطة تحقيق حول أحداث القيادة الجنوبية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي انتقد فيه عمل كبار الرتب في الجيش الإسرائيلي، يتم استدعاؤه للتحقيق - أمر محير، أنوي أن أطالب رئيس الأركان بفحص سلوك مكتب المدعي العام العسكري في هذا الشأن. ويجب ألا يتم خلق الانطباع بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي هي أداة لإسكات الانتقادات الداخلية في الجيش الإسرائيلي، والتي هي ضروري للغاية لعرض أمام العائلات والجمهور إلى التفاصيل الكاملة وتعلم الدروس الداخلية في الجيش الإسرائيلي".

وكما ذكرنا، ردا على تصريحات كاتس، قال رئيس الأركان اللواء إيال زمير: إن رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات من خلال البيانات في وسائل الإعلام. والادعاء الذي تم بموجبه التحقيق مع الضابط لدوره في تحقيقات السابع في أكتوبر عار عن الصحة ولا أساس له من الصحة. وتم استدعاء الضابط للاستجواب للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق بأمن المعلومات. وسيستمر التحقيق بشكل احترافي وواقعي. أنا أدعم هيئات تطبيق القانون في الجيش الإسرائيلي التي تعمل بموجب القانون للتحقيق في الشبهات، كما هو مطلوب".