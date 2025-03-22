"لا مانع لدى حماس للقاء ممثلي الإدارة الأمريكية"||المتحدث باسم حماس يوضح سير الاتصالات مع الوسطاء

تطرق المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع الى الاتصالات مع الوسطاء، مؤكدا أن "الاتصالات مع الوسطاء مستمرة والمفاوضات لم تتوقف، وتهدف الى التوصل لاتفاق يعيد وقف إطلاق النار من جديد ويوقف الحرب الإسرائيلية التي استأنفت على قطاع غزة الثلاثاء الماضي".

وتابع في تصريحاته مع "العربي الجديد" معلقا على تصريحات المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف التي قال خلالها بأن حماس متمسكة بحكم غزة، وقال إن "أي ترتيبات حول إدارة غزة وتحظى بالتوافق، فالحركة جاهزة لها".

وصرح ويتكوف خلال مقابلة أن "حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها، لكن يمكنها أن تكون جزءا من إدارة غزة مستقبلا، لكن بشرط تخليها عن سلاحها"، ولفت الى وجود أمل بالتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة قريبا، واتهم حماس بتمسكها بالحكم.

وصرح القانوع: "لسنا معنيين أن نكون جزءاً منها (إدارة غزة) ولذلك وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة، ولا طموح لدينا لإدارة غزة وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

وأشار الى أن حركة حماس أبدت مرونة كافية لاتمام الاتفاق، لكنه شدد على إتمام الاتفاق وتطبيق مراحله مرتبط بموقف نتنياهو، مهاجما نتنياهو وقال "إن يعطي أولوية لبقاء حكومته على الاتفاق وحياة المختطفين الإسرائيليين في غزة" وأعرب القانوع أنه لا يوجد "حماس ما يمنع اللقاء بممثلي الإدارة الامريكية للدفع باتجاه إنهاء الحرب" ، حيث توقفت الاتصالات مع الإدارة الأمريكية بعد استئناف الحرب.