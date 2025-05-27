"مخاوف من ظهور تنظيم في رفح بقيادة ياسر أبو شباب "||مراسلات بين قادة حماس والقادة الميدانيين تكشف عن الوضع في غزة

كشفت معلومات حصلت عليها i24NEWS، والتي تأتي من مراسلات داخلية بين مستويات ميدانية في حركة حماس، عن الوضع الصعب الذي يعيشه الجناح العسكري للمنظمة في قطاع غزة. وتشير المراسلات إلى أن الخلايا والفرق انقطعت عن القيادة العليا لحماس. وتلقى قادة ميدانيون آخرون تعليمات: "افعلوا ما بوسعكم، وإذا اضطررتم للاختباء، فاختبئوا، وحاولوا النجاة بكل الوسائل".

وتكشف المعلومات أن عددا كبيرا من عناصر حماس من الشباب يتواجدون في أنفاق دفاعية، وقليل منهم فقط يتواجدون في أنفاق هجومية، والتي تعرضت لأضرار جسيمة. ويشكو القادة الميدانيون من نقص الذخائر والمتفجرات، فضلاً عن نقص المساعدات الإنسانية لأسرهم.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن مسلحين من القادة الميدانيين خرجوا من الأنفاق لمرافقة عائلاتهم إلى مناطق اللجوء.

وانقطع الاتصال بهم. ويشتكي القادة الميدانيون أيضًا من عدم وجود تنسيق مع القادة وعدم وجود تنسيق مع الوحدات المجاورة.

وفي بعض المراسلات، أبدى القادة الميدانيون قلقهم من ظهور تنظيم مسلح جديد في منطقة رفح، بقيادة ياسر أبو شباب. ويقول البعض إن أبو شباب هي عميل لتنظيم داعش، في حين يزعم آخرون أنه يعمل من قبل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. أعرب قياديون ميدانيون في حركة حماس عن قلقهم من عدم قدرتهم على الصمود في وجه التنظيمات المسلحة الأخرى في قطاع غزة في ظل الوضع الراهن.