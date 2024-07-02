الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال القتال وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط في المعارك وسط قطاع غزة، وهما وهما الرقيب أول (احتياط) نداف إلشانان نولر والرائد (احتياط) إيال أفنيون.

وفي الحادث نفسه الذي وقع وسط قطاع غزة، أصيب جندي احتياط آخر من وحدتهم بجروح خطيرة. وأسفر حادث منفصل وقع في جنوب غزة عن إصابة جندي احتياطي آخر بجروح خطيرة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي جراء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 316 مقاتلا.