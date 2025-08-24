تقرير: تعزيزات جديدة للجيش المصري على الحدود مع غزة، ما الرسالة؟

قد يعجبك أيضًا -

أفاد تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأحد أن الجيش المصري يُعزز قواته على الحدود الشرقية (مع غزة) استعدادًا لعملية الجيش الإسرائيلي المُخطط لها لاحتلال المناطق المتبقية خارج سيطرته في مدينة غزة.

ووفقا للتقرير تخشى مصر من العواقب الإنسانية والعسكرية لـ"الاجتياح الإسرائيلي"، وتتوقع الأجهزة الأمنية في القاهرة أن يدفع هذا النشاط العسكري نحو مليون من سكان غزة إلى النزوح من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، وأن تدفعهم إسرائيل نحو الحدود مع مصر.

يُعزز الجيش المصري تواجده لمنع أي خرق أمني أو عبور جماعي للفلسطينيين إلى مصر، ولإرسال رسالة سياسية مفادها أن مصر تُعارض تمامًا أي حل على حساب أراضيها أو سيادتها.