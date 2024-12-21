التغطية متواصلة⭕ سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار عبرت الحدود إلى البلاد من الشرق

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن فشلت بعد فترة وجيزة من انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل".وأضاف أنه "جرى رصد مقذوف سقط في المنطقة".

ومن جهة أخرى قالت حركة حماس في بيان إن "وفداً تابعاً لها التقى في القاهرة، أمس الجمعة، وفدين من حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وتابعت"اللقاء تناول مجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة".

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