التغطية متواصلة⭕ سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار عبرت الحدود إلى البلاد من الشرق
الجيش الإسرائيلي: "محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن فشلت بعد فترة وجيزة من انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل".وأضاف أنه "جرى رصد مقذوف سقط في المنطقة".
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن فشلت بعد فترة وجيزة من انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل".وأضاف أنه "جرى رصد مقذوف سقط في المنطقة".
ومن جهة أخرى قالت حركة حماس في بيان إن "وفداً تابعاً لها التقى في القاهرة، أمس الجمعة، وفدين من حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وتابعت"اللقاء تناول مجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة".
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إدارة العمليات العسكرية تعلن افتتاح 4 مراكز تسوية لـ "عناصر نظام الأسد" في ريف دمشق
أعلنت إدارة العمليات العسكرية، السبت، افتتاح 4 مراكز تسوية لعناصر نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في محافظة ريف دمشق.
ودعت إدارة العمليات، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، جميع العناصر مراجعة المراكز الأربعة في مبنى الدفاع المدني في القطيفة، ومديرية المنطقة في التل، ومبنى أمن الدولة في الكسوة، وفي شرطة قدسيا، لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة اعتباراً من غد الأحد.
وقالت في البيان: "يرجى من الجميع اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم"، محذرة من الوقوع تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.
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سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار عبرت الحدود إلى البلاد من الشرق
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن"في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة في طوليمي إلياهو وغفولوت وعين حاشور، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار عبرت الحدود إلى البلاد من الشرق"