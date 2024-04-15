جيران إيران يحاولون منع نشوب حرب إقليمية

كشف الناطق العسكري الإسرائيلي، أن 99% من 320 تهديدًا جويًا أطلقته إيران على بلاده، تم اعتراضه قبل أن يصلها. اليوم، اقتبست القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي من مصادرها، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، قامت بـ 60% من الاعتراضات، فيما تكفّل الحلفاء بـ 40% منها.

تمارس دول الخليج ضغوطًا على إيران وإسرائيل، تهدف إلى منع التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنه الإيرانيون على إسرائيل. وفي محادثة مع وكالة "رويترز" للأنباء، أعرب المسؤولون في الشرق الأوسط، عن مخاوفهم من أن يؤدي المزيد من التصعيد، إلى وضع جيران إيران العرب في قلب التصعيد ويعرّضهم للخطر، فضلاً عن تدمير خططهم لتغيير واقع المنطقة.

وبحسب رويترز، قد تتوسط السعودية والإمارات العربية المتحدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إحلال الهدوء، بعد التطورات الدبلوماسية التي تمت في السنوات الأخيرة واستفادت منها الدول المعنية. وسعت الأنظمة الملكية في الخليج، حلفاء واشنطن، إلى استقرار العلاقات مع إيران وإسرائيل من أجل وضع حد للمخاوف الأمنية لسنوات عديدة، والسماح لها بالتركيز على المشاريع الوطنية داخل حدودها.

وقال مسؤول في الخليج في محادثة مع رويترز: "لا أحد يريد التصعيد، الجميع يريد احتواء الوضع". وقال المصدر إن "الضغط لا يقتصر على إيران فحسب، بل على إسرائيل أيضا عبر الولايات المتحدة، لعدم الرد"، مضيفا أن الأضرار الناجمة عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية رئيسية "سيؤثر على المنطقة بأكملها، إذ أن ذلك سيضر بنقل النفط، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره". وقال مصدر آخر إن الولايات المتحدة، التي لا ترغب أيضاً في الانجرار إلى حرب في الشرق الأوسط، طالبت إسرائيل بضبط النفس.

يأتي ذلك، فيما قال نبأ في "وول ستريت جورنال"، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، شاركت مع الولايات المتحدة وإسرائيل، المعلومات الاستخبارية التي ساعدت في التعامل مع الهجوم الإيراني. ووفقا للتقرير، فإن الدول العربية كانت تخشى في البداية من أن يؤدي تبادل المواد الاستخباراتية إلى توريطها بشكل مباشر في الصراع، ويؤدي إلى أعمال انتقامية من إيران. وبعد محادثات مع الولايات المتحدة، وافقت الإمارات والسعودية على تبادل المعلومات الاستخبارية، حتى أن الأردن أعلن أنه سيسمح للأميركيين والجيوش الأخرى، باستخدام مجاله الجوي، وأنه سيعترض أيضًا بمساعدة قواته الجوية مثل المُسيّرات والصواريخ الإيرانية.

ويرى الإعلام العبري، أن من وراء "التحالف" الذي تشكّل بشكل غير رسمي، من الدول التي اعترضت المُسيّرات الإيرانية، تقف المصالح المُختلفة، التي التقت كلها لهدف واحد: منع التصعيد. ذلك أن ضررًا كبيرًا بإسرائيل، سيدفعها إلى الرد بحزم، ما سيؤدي إلى حرب، قد تُهدد مصالح الجميع- جيران إيران العرب والغرب على حد سواء. وقال الدكتور شاي هار تسفي، رئيس قسم الشؤون الدولية والشرق الأوسط في معهد السياسات والاستراتيجية (IPS) في جامعة رايخمان الإسرائيلية، إن من بين الأمور التي دفعت الأردن، على سبيل المثال، للذود عن إسرائيل، هي اتفاقية المياه.