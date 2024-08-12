تقرير: عميل من القسام من وراء اغتيال محمد الضيف

بعد مرور شهر على مقتلة: أفادت قناة "العربية" نقلا عن مصادر خاصة بأن ساعي بريد من القسام كان سببا وراء اغتيال محمد الضيف قائد كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية في غزة.

وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت أن ساعي البريد اعترف بمكان اجتماع الضيف ورافع سلامة، كما قالت المصادر إن العميل قدم معلومات عن مكان مسؤول لواء رفح محمد شبانه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع شهر آب/أغسطس عن مقتل محمد الضيف. وذكر أنه "بعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد اغتيال محمد الضيف في الغارة في خان يونس"، كما أعلنت إسرائيل عن مقتل رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لكتائب القسام في نفس الغارة منتصف تموز/يوليو، كما قتل عدد من الأشخاص كانوا بمرافقتهم.