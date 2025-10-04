جهاز الأمن الإسرائيلي يبدأ استعدادات أولية لإعادة المختطفين إلى البلاد

في ضوء رد حماس بشأن استعدادها للدخول في مفاوضات، بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الاستعدادات الأولية لإعادة المختطفين إلى البلاد، بحسب ما نشر صباح اليوم (السبت) لأول مرة المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية، ينون شالوم ييتاح

هيئات مختلفة تشارك في عملية الاستعادة تلقت تعليمات بالاستعداد - استناداً إلى الدروس المستفادة من الصفقات السابقة - لإمكانية الإفراج خلال فترة زمنية قصيرة. أما بالنسبة للجداول الزمنية، فقد أشار جهات مطّلعة على التفاصيل إلى أن وفد التفاوض من المتوقع أن يغادر قريباً لإغلاق التفاصيل الأخيرة ونقل التفاصيل النهائية للإفراج إلى الأجهزة الأمنية.

مع ذلك، لا يزال من المبكر تحديد كيف ستبدو عملية الإفراج القادمة، بسبب التغيير الكبير في الظروف الميدانية منذ الصفقات السابقة. تقييم الوضع بهذا الشأن لم يُعقد بعد، لكن النية هي الاعتماد قدر الإمكان على الآليات القائمة - من بينها الصليب الأحمر وجهات أخرى عملت في الماضي.

للمقارنة، في الصفقات السابقة - باستثناء إطلاق سراح ساشا تروبنوف - كانت معظم نقاط التبادل قد تمت السيطرة عليها بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عمليات "مركبات جدعون 1 و-2".

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الليلة أنه في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع المختطفين. بعد ذلك، أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بزيادة الجاهزية وأعلن أن "جميع قدرات الجيش ستخصص للقيادة الجنوبية لصالح حماية قواتنا".

رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تطرق الليلة إلى رد فعل منظمة حماس وقال: "استنادًا إلى تصريح حماس، أعتقد أنهم مستعدون للسلام الدائم. يجب على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة لكي نتمكن من إطلاق سراح المختطفين بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطر جدًا القيام بذلك".