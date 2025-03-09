"بشكل فوري": وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر شركة الكهرباء بوقف تزويد الطاقة لغزة

بعد وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اتخذت إسرائيل اليوم (الأحد) خطوة أخرى كوسيلة للضغط على حماس، بالتزامن مع المفاوضات بشأن صفقة المختطفين. وأعلن وزير الطاقة إيلي كوهين أن إسرائيل ستوقف تدفق الكهرباء إلى غزة.

وجاء في القرار الذي وقعه الوزير أنه "بموجب صلاحياتي بموجب المادة 7 (د) من الرخصة الممنوحة لشركة الكهرباء بتاريخ 4/9/1997، فإنني أصدر أمرا لشركة الكهرباء بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة". ولم يذكر كوهين متى سيتم قطع الكهرباء، ولكن يمكن أن يفهم من الصياغة أن هذه خطوة فورية، وحتى الآن دون موعد نهائي.

وتأتي خطوة الوزير كوهين على خلفية تقارير عن وجود مؤشرات على تقدم في المفاوضات بشأن صفقة المختطفين. وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس، أن وفداً إسرائيلياً مفاوضاً سيغادر غداً (الاثنين) إلى الدوحة بقطر لبحث التطورات. ومن المقرر أن يصل المبعوث الخاص لترامب، ويتكوف، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية. في الوقت نفسه، يجتمع هذا المساء الكابينيت لمناقشة التفويض الذي سيحصل عليه الفريق الذي سيسافر إلى الدوحة.