بعد 11 عاما محتجزا في غزة: أبرا مانغيستو يعانق الحرية ويجتمع مع عائلته ، هذه أبرز المعلومات عنه

سلمت حماس اليوم المختطف الإسرائيلي أبرا مانغيستو التي احتجز في غزة على مدار 11 عام ، مع مختطف إسرائيلي آخر وهو طال شوهام في موقع تسليم في مدينة رفح، ووصل المختطفان إلى إسرائيل واجتمعا بأفراد عائلاتهم.

ويشار إلى أن مانغستو ذي الـ38 عاما من مدينة أشكلون جنوب إسرائيل، يعاني من مشاكل نفسية، اجتاز السياج الحدودي مع غزة في 7 سبتمبر/أيلول 2014 ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من منعه رغم أن هذا المشهد التقطته الكاميرات. واحتجز على مدار فترة طويلة وتقريبا نسي.

ونشر فيديو خاص به في كانون ثاني/يناير 2023 والذي ظهر فيه وهو يتحدث بالعبرية. في البداية لم تؤكد جهات أمنية صحة التوثيق، لكن لاحقا صرحت والدته أنها تميزه، وبعد يوم من نشر الفيديو أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ان الفيديو حقيقي.

وصرحت عائلته في بيان :"بعد عشر سنوات وخمسة أشهر من المعاناة التي لا تطاق لعائلتنا، في هذا الوقت بذلنا جهود متواصلة ٌلإعادته، صلوات وصرخات، قسم منها هادئ، لم يتم الاستجابه لها الا حتى هذا اليوم. نحن نجتمع اليوم في ترقب شديد لعودة ابننا، عمنا ابرا الحبيب. نطالب احترام هذه اللحظات، ومنح الهدوء والراحة التي نحتاجها".

وصرحت والدته اجريش لدى ابلاغها أنه سيفرج عنه :"هذا الكابوس الذي عشته على مدار 11 عاما يوشك أن ينتهي.. هذه أسعد لحظة في حياتي. ابرا، نور عيني ، يعود الى البيت وأنا أسعد واحدة في العالم. حتى أعانقه لن أصدق أن هذا الحلم يتحقق، أنتظر بفارغ الصبر رؤيته".