بعد 11 عاما محتجزا في غزة: أبرا مانغيستو يعانق الحرية ويجتمع مع عائلته ، هذه أبرز المعلومات عنه

وكان مانغيستو اجتاز الحدود الى قطاع غزة وبقي هناك تقريبا عقد من الزمان، وهو يعاني من مشاكل نفسية

i24NEWS
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ابرا مانغيستو في لقاء مؤثر مع أفراد عائلته
ابرا مانغيستو في لقاء مؤثر مع أفراد عائلته IDF Spokesperson

سلمت حماس اليوم المختطف الإسرائيلي أبرا مانغيستو التي احتجز في غزة على مدار 11 عام ، مع مختطف إسرائيلي آخر وهو طال شوهام في موقع تسليم في مدينة رفح، ووصل المختطفان إلى إسرائيل واجتمعا بأفراد عائلاتهم.

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الصليب الأحمر يستلم المختطف أبرا منغيستو بعد احتجازه على مدار 10 سنوات ونصف في غزة

ويشار إلى أن مانغستو ذي الـ38 عاما من مدينة أشكلون جنوب إسرائيل، يعاني من مشاكل نفسية، اجتاز السياج الحدودي مع غزة في 7 سبتمبر/أيلول 2014 ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من منعه رغم أن هذا المشهد التقطته الكاميرات. واحتجز على مدار فترة طويلة وتقريبا نسي.

ونشر فيديو خاص به في كانون ثاني/يناير 2023 والذي ظهر فيه وهو يتحدث بالعبرية. في البداية لم تؤكد جهات أمنية صحة التوثيق، لكن لاحقا صرحت والدته أنها تميزه، وبعد يوم من نشر الفيديو أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ان الفيديو حقيقي.

وصرحت عائلته في بيان :"بعد عشر سنوات وخمسة أشهر من المعاناة التي لا تطاق لعائلتنا، في هذا الوقت بذلنا جهود متواصلة ٌلإعادته، صلوات وصرخات، قسم منها هادئ، لم يتم الاستجابه لها الا حتى هذا اليوم. نحن نجتمع اليوم في ترقب شديد لعودة ابننا، عمنا ابرا الحبيب. نطالب احترام هذه اللحظات، ومنح الهدوء والراحة التي نحتاجها".

وصرحت والدته اجريش لدى ابلاغها أنه سيفرج عنه :"هذا الكابوس الذي عشته على مدار 11 عاما يوشك أن ينتهي.. هذه أسعد لحظة في حياتي. ابرا، نور عيني ، يعود الى البيت وأنا أسعد واحدة في العالم. حتى أعانقه لن أصدق أن هذا الحلم يتحقق، أنتظر بفارغ الصبر رؤيته".

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