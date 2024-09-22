يأس في واشنطن: الوضع بين إسرائيل وحزب الله خرج عن السيطرة، سحبوا محاولات الوساطة الديبلوماسية

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن أمله الليلة الماضية (السبت) في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي في الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية. وبعد ساعات قليلة، حوالي الساعة 1:10 من صباح اليوم الأول من الأسبوع، أطلق حزب الله عشرة صواريخ باتجاه منطقة المروج ومنطقة حيفا، مما أدى إلى توسيع مجال صواريخه.

ونتيجة لذلك، أفادت العديد من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أن واشنطن تسحب محاولاتها بالوساطة في الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، حتى لا يزيد الوضع سوءا.

وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة وجود شعور باليأس في واشنطن، وأنه لا يوجد حاليا من يمكن الحديث معه، فالوضع خارج عن السيطرة. هناك خوف في واشنطن من دخول إسرائيلي بري إلى لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحرب وجر الولايات المتحدة إلى الوضع قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.