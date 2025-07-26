التغطية متواصلة| تقرير: حماس ترفع مستوى جاهزية المسؤولين عن الرهائن في قطاع غزة
عبرت أكثر من 250 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية، معظمها مواد غذائية، مقدمة من منظمات والأمم المتحدة، المعابر الحدودية إلى غزة، فيما جمعت المنظمات الدولية ما يقرب من 600 شاحنة من الجانب الفلسطيني
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ووفقًا للتوجيهات السياسية، عبرت أكثر من 250 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية، معظمها مواد غذائية، مقدمة من منظمات والأمم المتحدة، المعابر الحدودية إلى غزة هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، جمعت المنظمات الدولية ما يقرب من 600 شاحنة من الجانب الفلسطيني عند معبري كرم أبو سالم وزيكيم لتوزيعها.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية لتلبية الاحتياجات العاجلة في القطاع. ومع ذلك، تؤكد السلطات أن محتويات مئات الشاحنات لا تزال تنتظر جمعها وتوزيعها على الجانب الفلسطيني. ويعكس هذا التراكم التحديات اللوجستية المستمرة في المنطقة. وسيتم تقديم تحديث حول التطورات قريبًا.
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تقرير: حماس ترفع مستوى جاهزية المسؤولين عن الرهائن في قطاع غزة
أفادت تقارير من غزة، اليوم السبت، أنه في ضوء فشل المفاوضات، "رفعت حماس مستوى جاهزية المسؤولين عن الرهائن في القطاع". وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في وقت سابق في قطاع غزة عقب إطلاق صاروخ واحد من جنوب القطاع، سقط في منطقة مفتوحة. والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالناجين من الأسر وعائلات الرهائن، وكتب أن "الرئيس ترامب أوضح: على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
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تقرير: اللقاء السوري الإسرائيلي في باريس بحث احتواء التصعيد
قال مصدر دبلوماسي سوري، وصفته قناة "الإخبارية" السورية، بأنه مطّلع، إن مسؤولين سوريين اجتمعوا في باريس بمسؤولين إسرائيليين، لبحث احتواء التصعيد.
وأشار المصدر، وفق قناة "الإخبارية"، بأن اللقاء الذي جرى بوساطة أميركية، تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في جنوب سوريا، لافتاً إلى أنه "لم يسفر عن أي اتفاقيات نهائية"، حسبما نقلت القناة السورية.
وأضاف المصدر الدبلوماسي السوري، أن اللقاء الذي ضمّ وفداً من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة، مع الجانب الإسرائيلي كان "عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر الماضي".
تقرير: اللقاء السوري الإسرائيلي في باريس بحث احتواء التصعيد
قال مصدر دبلوماسي سوري، وصفته قناة "الإخبارية" السورية، بأنه مطّلع، إن مسؤولين سوريين اجتمعوا في باريس بمسؤولين إسرائيليين، لبحث احتواء التصعيد.
وأشار المصدر، وفق قناة "الإخبارية"، بأن اللقاء الذي جرى بوساطة أميركية، تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في جنوب سوريا، لافتاً إلى أنه "لم يسفر عن أي اتفاقيات نهائية"، حسبما نقلت القناة السورية.
وأضاف المصدر الدبلوماسي السوري، أن اللقاء الذي ضمّ وفداً من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة، مع الجانب الإسرائيلي كان "عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر الماضي".
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رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن خطط المملكة المتحدة لإغاثة غزة وإجلاء الأطفال
ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيريه الفرنسي والألماني مبادرات المملكة المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى، وفقًا لما أعلنه مكتبه. وشرح بالتفصيل خطط التعاون مع شركاء مثل الأردن في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات ونقل الأطفال المحتاجين إلى رعاية طبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة للاستجابة للأزمة الإنسانية. ولم يُعلن عن جدول زمني محدد حتى الآن.