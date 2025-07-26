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ووفقًا للتوجيهات السياسية، عبرت أكثر من 250 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية، معظمها مواد غذائية، مقدمة من منظمات والأمم المتحدة، المعابر الحدودية إلى غزة هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، جمعت المنظمات الدولية ما يقرب من 600 شاحنة من الجانب الفلسطيني عند معبري كرم أبو سالم وزيكيم لتوزيعها.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية لتلبية الاحتياجات العاجلة في القطاع. ومع ذلك، تؤكد السلطات أن محتويات مئات الشاحنات لا تزال تنتظر جمعها وتوزيعها على الجانب الفلسطيني. ويعكس هذا التراكم التحديات اللوجستية المستمرة في المنطقة. وسيتم تقديم تحديث حول التطورات قريبًا.