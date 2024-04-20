وزيرة الخارجية الألمانية تحتج أمام نتنياهو لهذا السبب

قدم السفير الألماني في إسرائيل شكوى الى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بسبب المزاعم لتسريب محادثة نتنياهو مع وزيرة الخارجية الألمانية، وذكر تقرير "بلومبرغ" الألمانية أن الوزيرة الألمانية بدت غاضبة على وجه خاص بسبب ادعاءتها لتسريب محادثتها مع نتنياهو، وحتى أن الأمر يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على العلاقات بين البلدين.

ويشار الى أن تقرير القناة "13" الخميس تطرق الى المحادثة الصعبة التي كانت بين نتنياهو الوزير درمر ووزيرة الخارجية الألمانية انالنا بربوك والتي قالت إن "وضع الجوع في غزة كارثي" وتابعت "يمكنني أن أستعرض صور الأطفال الجائعين على هاتفي".

ورد عليها نتنياهو :"هيا أدخلي هاتفك، واعرضيها أمامنا، لا يوجد ولا أي حال جوع في غزة، نحن نتابع الموضوع كل الوقت، تعالي وتفرجي على صور الأسواق في غزة، صور الشواطئ في غزة، لا يوجد جوع".

وردت عليه الوزيرة :"أوصي عدم الاستمرار بعرض هذه الصور لأنها لا تعرض الوضع الحقيقي في غزة، في غزة يوجد جوع". وذكر التقرير أن نتنياهو في هذه المرحلة رفع صوته وقال :"هذه حقيقة، هذا الواقع، هذا ليس ما أخرجه النازيون، نحن لسنا مثل النازيين الذي انتجوا صورا مزيفة لواقع خيالي".