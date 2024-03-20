إسرائيل تعتقل محمود القواسمي منفذ عملية خطف الفتية الثلاثة في الضفة الغربية عام 2014

أعلن الشاباك يوم الأربعاء عن اعتقال محمود القواسمي، منفذ عملية خطف الفتية اليهود الثلاثة في الضفة الغربية عام 2014 خلال مداهمة لمستشفى الشفاء في مدينة غزة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وتم ترحيل القواسمي إلى قطاع غزة ضمن "صفقة شاليط". وبعد ذلك، "شارك في توجيه أنشطة حماس في الضفة الغربية، بما في ذلك عدد من هجمات إطلاق النار التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة"، حسبما جاء في بيان الشاباك.

الفتية الثلاثة الذين وقعوا ضحية عملية الاختطاف والقتل في الضفة الغربية في عام 2014 هم: إيال يفراح، جلعاد شاعر، ونفتالي فرانكل، وتراوحت أعمارهم بين 16 و19 عامًا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح بأنه أجهز على حوالي 90 مسلحا لحماس خلال العملية في المنطقة، فضلا عن استجواب أكثر من 300 من المشتبه بهم بالقرب من مجمع الشفاء الطبي.