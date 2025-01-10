الجيش الإسرائيلي: التعرف على جثمان المختطف حمزة الزيادنه الذي قُتل في أسر حماس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الجمعة) أنه بعد الانتهاء من عملية تحديد الهوية من قبل معهد الطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة الزيادة هذا الصباح أن ابنهم حمزة، الذي تم اختطافه إلى غزة في أكتوبر الماضي 7، قتل في أسر حماس. وستشيع جنازته اليوم عند الساعة 12.30 ظهرا.

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كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في إطار أنشطة الجيش الإسرائيلي والشاباك في الأيام الأخيرة في قطاع غزة، عثرت القوات على جثامين يوسف وحمزة الزيادنة وأعادتهما من نفق تحت الأرض في منطقة رفح إلى الأراضي الإسرائيلية. كما تم التوضيح أن حمزة ويوسف تم اختطافهما أحياء بتاريخ 7/10 وقتلا في أسر حماس.

وقالت مقر أهالي المختطفين: "مقر أهالي المختطفين يصرخ من الألم ويحني رأسه مرة أخرى بنبأ مقتل حمزة الزيادنة في أسر حماس. كان من الممكن إنقاذه هو ووالده الراحل يوسف. كان حمزة الزيادنة رجل يحب الطبيعة، يحب الحيوانات ويحبه أصدقاؤه. وترك حمزة وراءه زوجة وطفلين".

وكتب أيضًا: "إن عملية تحديد الهوية الطويلة دليل قوي على الاستعجال في إعادة الجثامين للدفن. تم اختطاف أربعة من أفراد الأسرة ولم يعد منهم سوى اثنين على قيد الحياة. يوسف وحمزة، اللذان نجيا لفترة في جحيم الأسر في غزة، كان من الممكن إنقاذها من خلال اتفاق أبكر".

وأضاف: "نطالب رئيس الوزراء وأصحاب القرار بتسريع المفاوضات والاتفاق الفوري على إعادة جميع المختطفين. لدينا فرصة تاريخية ويجب علينا ألا نضيعها. لديك تفويض من الشعب بإعادتهم إلى ديارهم".

واختطف يوسف وحمزة مع طفلين آخرين من العائلة هما عائشة وبلال، وتم إطلاق سراحهما في الجولة السابعة من صفقة نوفمبر بسبب سنهما. وكان الأربعة قد اختطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر من كيبوتس حوليت، مكان عمل يوسف.