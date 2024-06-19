نصر الله: حصلنا على سلاح جديد لم يُكشف عنه بعد، ولماذا لم تسقط إسرائيل الطائرة المسيرة في طريق عودتها إلى لبنان؟

في كلمة ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء، تكريما للقائد طالب عبد الله زعيم حزب الله قال: "لا نتحدث عن خسائر إسرائيل على الجبهة ضد لبنان حتى لا نضغط على حكومة نتنياهو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يريد التركيز على تحقيق "النصر المطلق".

نصر الله تطرق إلى الهجوم بطائرة بدون طيار قبل أسابيع في حرفيش، وأشار إلى أن تنظيمه “يمتلك سلاحا جديدا لم يتم الكشف عنه بعد”، وقال “حصلنا على سلاح جديد وسوف يصبح واضحا في ساحة المعركة. سنحتفظ بسلاح آخر للأيام القادمة لحماية أرض وشعب وسيادة لبنان". وبالإضافة إلى ذلك، ادعى نصر الله أن الطائرة بدون طيار التي صورت شمال إسرائيل جاءت من لبنان وأن هناك ساعات طويلة من التسجيل لما بعد حيفا جنوبا. وقال أيضًا عن ذلك "في إسرائيل يقولون إنهم لم يسقطوها حتى لا تلحق بقايا الطائرة بدون طيار الضرر بحيفا. فلماذا لم يُسقطوها في البحر في طريق عودتها إلى لبنان؟!"

In accordance with Israel's 27a law

كما قال نصر الله إنه "لأول مرة في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948، توجد منطقة أمنية في الكيان الصهيوني. إسرائيل تحافظ على استقرار عدد قواتها وتستخدم اقتصاد التسلح، وهذا بسبب الخوف من الحرب على الجبهة اللبنانية. "إسرائيل تروج لجمهورها نصراً زائفاً بالقول إن تصفية الكتائب الأربع في رفح ستؤدي إلى "النصر الكامل" وحتى كبار المسؤولين في إسرائيل يقولون لنتنياهو إنه بسبب استمرار القتال في الشمال فإن "النصر الكامل" لا قيمة له".

تطرق الأمين العام لحزب الله أيضًا إلى جبهة اليمن وعملية الجيش الإسرائيلي في رفح، قائلاً إن "جبهتنا والجبهات الأخرى موجودة بقوة على طاولة المفاوضات ومن خلال المفاوضات يمكنهم تحقيق النتائج المحددة. فالهجوم على الجبهة اليمنية في جوهره، هو ضد إسرائيل والبضائع الواردة إليها. وكان من المفترض أن تقاتل إسرائيل على جبهة اليمن، ولكن بسبب انشغالها بالجبهات الأخرى، كلفت الولايات المتحدة بالقتال، وفشل الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن لا يعمق سوى فشل إسرائيل.

كما تحدث زعيم حزب الله عن مسألة الاستشهاد في صفوف التنظيم، قائلاً إن "الاستشهاد بالنسبة لنا هو انتصار وليس فشلاً. والخطر بالنسبة لإسرائيل هو أن كل مقاتلينا الذين يقاتلون ضدها في الميدان يحملون هذه الفكرة".

في هذه الأثناء، زار رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي بطاريات الدفاع الجوي على الحدود الشمالية، وكانت هناك جولة ونقاش مع مقاتلات الدفاع الجوي الذي قال: "لقد مضى على الحرب أكثر من ثمانية أشهر، وأنتم أكثر من ثمانية أشهر في الدفاع، وهو دفاع معقد. يوفر هذا الدفاع قدرًا كبيرًا من الأمان للمواطنين ولجيش الدفاع الإسرائيلي، لكننا لا نكتفي بذلك، فلدينا العديد من القوات الأخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي التي تشارك في مهاجمة حزب الله.

وأضاف: "نحن نقوم بإعداد وبناء حلول للتعامل مع مثل هذه القدرات وغيرها من القدرات التي ستصبح ملموسة أيضاً في الوقت المناسب عند الحاجة إليها. نحن بالتأكيد نمتلك قدرات أقوى بكثير، والتي أعتقد أن العدو لا يعرف عنها إلا القليل وستعرف عليها عند الضرورة وفي الوقت المناسب. امتحاننا هو بأننا نرى أننا اليوم نحمي، وغدًا نعيد السكان إلى واقع أكثر أمانًا، ثم معهم أيضًا نبني ونرمم ونجعل هذه المنطقة الجميلة أقوى مما كانت عليه قبل الحرب".

هليفي تطرق أيضاً إلى الفيديو الذي نشره حزب الله أمس، وقال إن "حزب الله نشر فيديو أظهر قدرة نعرفها ونعمل على بناء حلول للتعامل مع هذه القدرات وغيرها".

نصر الله يواصل تهديد إسرائيل باحتمال نشوب حرب شاملة، ويلمح إلى أن إيران ستحتاج إلى حرب شاملة ويلسع نتنياهو وبن جفير في ظل الخلاف بينهما: "نتنياهو وبن جفير يتصرفان مثل الأطفال الصغار اليوم وهذا يثبت من هي قيادة إسرائيل".

وأشار نصر الله في كلمته المطولة إلى أن الحزب "لديه أكثر مما يحتاجه حتى في أصعب أوضاع القتال". وتعليقا على زيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين إلى المنطقة لاحتواء الصراع قال نصرالله: "كل ما قاله العدو عبر وسطاء عن حرب على لبنان - لا يخيفنا ولا ينبغي لنا أن نخاف". "العدو يعلم جيداً أننا أعددنا أنفسنا لأصعب الأيام، العدو يعلم جيداً ما ينتظره ولذلك فهو مردوع منذ 9 أشهر، والكيان الصهيوني يعلم أنه لا مكان في الكيان يستطيع أن يمنع تأثير صواريخنا وطائراتنا المسيرة – لا نطلق بدون هدف.

وتعلم إسرائيل أن لدينا بنكاً كافياً وحقيقياً من الأهداف وأن لدينا القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف حتى تهز أسسها. وتعلم إسرائيل أن ما ينتظرها في البحر الأوسط كبير جداً. وتعلم إسرائيل أن جيشها غير قادر على مواجهة منظومة بهذا الحجم، والدليل على ذلك العملية الإيرانية التي أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، وإسرائيل تعرف أنه عليها أن تنتظرنا من البحر ومن البر ومن الجو. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا حدود وبلا ضوابط وبلا أسقف وبلا قواعد.

كما وجه نصر الله تحذيرا لقبرص: “إذا فتحت مطارات وقواعد قبرص أمام إسرائيل لمهاجمة لبنان – فهذا يعني أن حكومة قبرص ستكون جزءا من الحرب والمقاومة سوف تتصرف كما لو أن حكومة قبرص جزء من الحرب".