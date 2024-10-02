الجيش الإسرائيلي يعترف: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار لقواعد سلاح الجو

بعد الهجوم الإيراني، اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) بوقوع ضربات في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، لكن هذه الضربات لم تسبب في أضرار في قلب القواعد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجمات لم تكن فعالة ولم تلحق الضرر بالذخيرة أو الوسائل القتالية أو الأشخاص. كما لم يتم إطلاق أي صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت باتجاه إسرائيل.

يُشار إلى أنه تم يوم أمس إطلاق أكثر من 180 صاروخاً باليستياً إلى إسرائيل من إيران. وبعد استعدادات مكثفة في الجبهة الداخلية، اقتصرت الإصابات جراء الشظايا فقط، تبنى الحرس الثوري المسؤولية عن الحدث، وأوضح أنه رد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وزعيم حماس إسماعيل هنية، وكبير مستشاري المنظمة في لبنان - رشيد نيلفروشان.