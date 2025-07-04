"خطة إسرائيل لاستبدال حماس بالعائلات الكبيرة فشلت"، صحافي من غزة يوضح

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على خلفية التقارير عن صفقة مرتقبة بين إسرائيل وحماس ومناقشة اليوم التالي للحرب، أكد الصحافي من غزة ضياء حسن أن "خطة إسرائيل لاستبدال حماس بالعائلات الكبيرة فشلت" موضحا الأسباب وما يحدث على أرض الواقع. لمتابعة كافة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وصرح حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن :"خطة إسرائيل لتجنيد العشائر فشلت، فعلى سبيل المثال، اعتمدت على ياسر أبو شباب للسيطرة على خانيونس وفشل بذلك، وعندما هاجم أبو شباب قبل أيام مجمع ناصر الطبي مع عائلة بربخ ، تم التصدي له وقتل عدد من عناصره وهرب هو من المكان". وتابع "حتى ياسر حنيدق الذي جاء في أحد التقارير أوضح في فيديو رفضه التعامل مع إسرائيل وانه لا يوجد له علاقة مع السلطة الفلسطينية ، وفيما يتعلق بأحد ضباط المخابرات من عائلة حلس والذي ذكر أحد التقارير أنه يخدم إسرائيل في حي الشجاعية عائلته تبرأت منه ومن كل شخص يتعاون معه مؤكدة أنها مع الشرعية الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية، إسرائيل فشلت لاستبدال حماس بالعائلات"

رابط الحلقة كاملة: