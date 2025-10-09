هكذا تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاستقبال المختطفين بعد الإفراج عنهم

نافذة الوقت التي أعطتها المنظومة الأمنية للاستعداد لاستقبال المختطفين العائدين تبدأ من يوم السبت فصاعدًا، مع التركيز على الإفراج عن الجميع في يوم واحد - هكذا نشر اليوم (الخميس) لأول مرة المراسل العسكري للقناة العبرية ينون شالوم يتيح. نتيجة للعملية التي أطلق عليها "أبواب السماء" في صفقة الإفراج السابقة، ينوي الجيش الإسرائيلي إعادة إقامة مركز الاستيعاب في رعيم.

من المتوقع أن تبقى باقي مراكز الاستيعاب، في كرم أبي سالم وزيكيم، مغلقة. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التقدير بأن المختطفين سيصلون في حالة أصعب، تولي المنظومة الأمنية اهتماماً خاصاً بالفرق التي ستستقبل المختطفين في نقاط التبادل. منذ الصفقة السابقة تغير الوضع الميداني – ويستعد الجيش الإسرائيلي للاحتمال بأن يُعاد المختطفين عبر الصليب الأحمر من نقاط جديدة.

تحديد هوية المخطوفين والضحايا سيعتمد في هذه المرحلة على معهد الطب الشرعي في أبو كبير، كما كان في الإفراجات السابقة، وفي حال الضرورة سيتم نقلهم إلى معسكر شورة. الفهم هو أنه يجب أن تتم عملية التعرف بشكل أسرع، من دروس الماضي التي حدثت، ومحاولات الاحتيال من قبل حماس.