إسرائيل تمدد اعتقال شقيقة إسماعيل هنية 12 يوما

استجابت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع اليوم الى طلب الوحدة المركزية- "اليمار" في النقب ومددت اعتقال صباح عبد السلام هنية 12 يوما، وصباح ذات الـ57 عاما من سكان تل- السبع يشتبه بارتكابها مخالفات أمنية خطيرة. وصباح هي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ويتم التحقيق معها بشبهات "التحريض على الإرهاب والاتصال مع وكيل أجنبي".

اعتقلت هنية الاثنين الماضي، وتم تمديد اعتقالها بعد أن أقرت قاضية محكمة الصلح بأن "الشكوك ضدها ازدادت بقوة".واضيفت لها مخالفة الاتصال مع عميل أجنبي. وذكرت القاضية أن "رواية المشتبه بها لا تتماشى مع الأدلة في الملف".

ويشار الى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت بعد اعتقالها في بيان إنه "خلال مداهمة القوات منطقة الجنوب اعتقل في مدينة تل السبع قريبة لمسؤول في حماس، بشبهات الاتصال مع نشطاء حماس والتضامن مع التنظيم والتحريض ودعم الإرهاب في إسرائيل".

ووفقا للبيان نفذت العملية من قبل عدة وحدات من الشرطة بما يشمل الشاباك والذين داهموا منزلها في مدينة تل السبع واعتقلوها للتحقيق معها بشبهات "الاتصال مع نشطاء حماس والتضامن مع تنظيم إرهابي، مع القيام بالتحريض على الإرهاب في إسرائيل".وقالت الشرطة إنه خلال المداهمة ضبطت وثائق، وسائل إعلامية، هواتف، وأدلة إضافية تربطها بتنفيذ مخالفات أمنية خطيرة ضد دولة إسرائيل.