سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية في بلدة ياد في غلاف غزة يثير حالة من الذعر

حدث غير عادي وقع اليوم (الجمعة) في غلاف غزة، حيث سقط صاروخ من طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بين المنازل في موشاف ياد في منطقة إشكول. وفقًا لمعلومات حصلت عليها ynet، هرع محاربون وممثلون عن القوات الجوية إلى مكان الحادث لفحص ما إذا كان الصاروخ يحتوي على مواد متفجرة لم تنفجر.

تستعد البلدة لتنفيذ تفجير محكم للصاروخ، ولهذا الغرض، سيتم إبعاد سكان المنازل الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار من موقع الحادث، بتوجيه من الشرطة. وبدأت القوات الجوية تحقيقًا في الحادث لمعرفة أسبابه وتداعياته.

وجاء في رسالة سلمت للأهالي: "في ساعات الصباح، تم رصد سقوط صاروخ من طائرة تابعة لسلاح الجو في ساحة أحد المنازل في بلدة ياد. تعمل القوات الأمنية على إخلاء مكان الحادث. تقييم الوضع يجري من قبل متخصصين في مكان الحادث، وبناءً على ذلك، سيتم إصدار التعليمات لسكان الموشاف الذين يعيشون في محيط موقع الحادث".