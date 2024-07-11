إصابة إسرائيلي بصورة حرجة جراء إطلاق وابل من الصواريخ والمسيرات تجاه إسرائيل من لبنان

أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بصورة حرجة اليوم (الخميس) في منطقة كيبوتس كابري في الجليل الغربي جراء وابل الصواريخ والطائرات المسيرة من لبنان واستهدفت سلسلة من البلدات الإسرائيلية على طول خط النزاع. ونقل من قبل نجمة داود الحمراء إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، حيث أصيب بشظية في الصدر. وأصيب شخصان آخران بجروح طفيفة ومتوسطة جراء شظايا في كيبوتس ماتسوفا جنوب بلدة شلومي. أعلن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أنه تم اعتراض عدد من الأهداف الجوية فوق البلدات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وقد اعترف حزب الله بمسؤوليته عن إطلاق النار: "أرسلنا أسراباً من الطائرات المسيرة إلى الأراضي الإسرائيلية".

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وبعد وقت قصير من إطلاق الصواريخ، أفادت تقارير في لبنان أن نيران مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت عدة مناطق في جنوب البلاد، بما في ذلك قرى عيترون وكونين وميس الجبل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت عددًا من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما تم التعرف على عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت من لبنان وسقطت في منطقة الجليل الغربي.

في غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان هرتسي هاليفي أمس تقييماً للوضع وحواراً بين القادة العسكريين قرب الحدود اللبنانية، بعد ذلك زار المطلة والتقى برئيس المجلس دافيد أزولاي وممثلين آخرين. وقال رئيس الأركان: "عندما يكون عدوك صعب المراس، لا تتراجع، اجعل الأمر أكثر صعوبة عليه. نحن نجعل الأمر أصعب لتفكيك المزيد وكذلك زيادة فرص التوصل إلى صفقة مختطفين بشروط جيدة".