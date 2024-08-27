في عملية معقدة من نفق جنوب قطاع غزة: إسرائيل أنقذت المختطف فرحان القاضي وهو على قيد الحياة

سمح اليوم (الثلاثاء) بالنشر أنه خلال عملية للجيش الإسرائيلي والشاباك، تم إنقاذ المختطف فرحان القاضي، 52 عاما، من رهط جنوب إسرائيل، الذي اختطفته منظمة حماس إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وتم إنقاذ المختطف القاضي من نفق من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي من وحدة "شييطت 13"، اللواء 401، مقاتلي وحدة الهندسة "يهلام" ومقاتلي الشاباك، تحت قيادة الفرقة 162، في عملية إنقاذ معقدة جنوب قطاع غزة، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لإجراء المزيد من الفحوصات ووصل على قدميه، حيث تحدث إلى أطبائه وتم إبلاغ عائلته بالتفاصيل . حتى الآن، القاضي هو المختطف الوحيد التي تمكن من الخروج حيا من النفق. وصرح الجيش الإسرائيلي والشاباك: "أن قوات الأمن ستواصل العمل بكافة الجهود لإعادة المختطفين".

واختطف القاضي من منطقة ماجن في غلاف غزة. وهو متزوج وأب لـ11 ولدا، ويعيش مع عائلته جنوب مدينة رهط. كان يعمل حارس أمن في مصنع تعبئة في كيبوتس ماجن

Courtesy of the family

وقال شقيق القاضي لـi24NEWS: "أنا متحمس للغاية، أسافر وأنا مبتسم . الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن والدتي البالغة من العمر 90 عاما سيكون لديها الوقت لرؤيته". وأضاف شقيقه حاتم: "فرحة كبيرة جدًا لا يمكن تفسيرها، فرحة أكبر عندما يولد شخص من جديد، هذا شخص عاد من الموت، وصلتنا البشرى من الأخبار ثم قام الجيش بتحديثنا. عندما يخرج الشخص من الموت ويعود إلى الحياة، إنه أمر مثير وأنا أنتظر مقابلته".

وتحدث معه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهنأه وقال له إن الشعب الإسرائيلي بأكمله متحمس لإطلاق سراحه. بالإضافة إلى ذلك، أوضح في الحديث أنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم.