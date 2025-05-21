للمرة الثالثة.. مروحية قتالية تسقط ذخيرة في مناطق إسرائيلية

سقطت أمس (الثلاثاء) ذخيرة ألقيت من طائرة مروحية قتالية خلال هجوم على قطاع غزة في منطقة مفتوحة نتيجة خلل فني، قرب السياج الحدودي في وسط النقب الغربي جنوب إسرائيل. ولم تقع إصابات، ويجري التحقيق في الحادث.

وهذه هي المرة الثالثة في الآونة الأخيرة التي يحدث فيها هذا الأمر. قبل نحو أسبوعين، وقعت حادثة مماثلة في الشمال عندما تم إسقاط الذخيرة بطريقة مراقبة في منطقة مفتوحة بين بلدتي كفار باروخ ويوغيف، بالقرب من قاعدة رامات ديفيد شمال إسرائيل.

وقبل نحو شهر ونصف، في شهر أبريل/نيسان، وقعت حادثة مماثلة في غلاف غزة، بالقرب من كيبوتس نير يتسحاق، عندما أسقطت طائرة مقاتلة عن طريق الخطأ قنبلة تزن مئات الكيلوجرامات نتيجة عطل فني.