مقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الجمعة) مقتل الرقيب أول (احتياط) ميخائيل مردخاي نحماني، 26 عامًا، من ديمونا، وهو مقاتل تكنولوجيا وصيانة في الكتيبة 614 للهندسة القتالية، بنيران قناص في مخيم الشاطئ للاجئين شمال مدينة غزة.

وقع الحادث عندما تعرضت قوة تابعة للوحدة العاملة في المخيم لكمين بنيران قناصة. أصيب الجندي بجروح بالغة، وبعد محاولات إنعاش، أُعلن عن وفاته.وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الى 914.

والحدث وقع بالتزامن مع انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أمس. منطقة مخيم الشاطئ للاجئين هي منطقة مناورة للجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة منذ بدء عملية "عربات جدعون 2". هذه إحدى النقاط الأعمق في القتال، ونظراً لاتفاق وقف إطلاق النار بدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب منها وفككت التحصينات. على ما يبدو، استغل أحد المسلحين الوضع وأطلق النار باتجاه ميخائيل رحمه الله فأرداه قتيلاً في المكان.

في وقت سابق من أمس، أصيب أربعة مقاتلين إسرائيليين في حادث عملياتي داخل غزة. اثنان منهم إصاباتهما خطيرة واثنان إصاباتهما طفيفة.

أصيب المقاتلون عندما اصطدمت سيارة جيب هامر تابعة للواء غولاني، كانت متجهة نحو الحدود، بمدفع رشاش من الجيش الإسرائيلي. تلقّى المقاتلون العلاج على الأرض، ثم نُقلوا بواسطة مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى مستشفيات في وسط إسرائيل.