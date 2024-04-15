زيارة تضامنية لوزير الخارجية البريطاني إلى إسرائيل بعد الهجوم الإيراني

سيقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بزيارة دبلوماسية إلى إسرائيل، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وتأتي زيارة كاميرون، بعد المشاركة الفعّالة للجيش البريطاني، في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وبالإضافة إليه، ستصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى القدس في زيارة بعد يومين.

وتأتي زيارة كاميرون الدبلوماسية، على خلفية إعلان الحكومة البريطانية الليلة الماضية، استدعاء السفير الإيراني لدى بلادها للاحتجاج أمامه. كما اتخذت الحكومة الفرنسية خطوة مماثلة، حيث أكدت في وقت سابق، في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، أن الجيش الفرنسي شارك أيضًا، بنشاط في كبح الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وعلى خلفية الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لتجنب رد إسرائيل على إيران، تضغط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من أجل إخراج الرد إلى حيز التنفيذ، ولكن ليس بالضرورة، رد فعل في القريب العاجل. المعضلة الأساسية التي تم وضعها على طاولة صناع القرار في إسرائيل لدراسة سبل الرد، هي كيف ومتى سيتم الرد. السؤال الذي طرح في الغرف المغلقة، هو ما الذي يجب أخذه بعين الاعتبار: الرد على مجرد محاولة إيران إلحاق الضرر بإسرائيل، أم النتائج الفعلية لضربتها، التي كانت غير ذات أهمية نسبيا.