التوصل الى اتفاق حول قضية مسلحي حماس المحاصرين في أنفاق رفح

توصلت إسرائيل والولايات المتحدة الى تسوية، بموجبها سيتم نفي 200 من مسلحي حماس المتواجدين في الأنفاق تحت الأرض التي تسيطر عليها إسرائيل برفح في غزة، لكن حتى الآن لم توافق أي دولة تم اقتراحها على استقبالهم - هذا ما أفدنا به اليوم (الثلاثاء).

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الوسيط الأمريكي-الفلسطيني بشارة بحبح لقناة i24NEWS إنه في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، والتي تم من خلالها الإفراج عن جثةالجندي هدار غولدين، سيُمنح للمسلحين في رفح "مرور آمن" – ولن يُسمح لإسرائيل بالعمل ضدهم، بما في ذلك اعتقالهم.

اقتراح إضافي تم صياغته، بحسب وكالة رويترز للأنباء، هو أن يُسلم المسلحون أنفسهم لمصر، ويقدموا تفاصيل عن النفق تحت الأرض لكي يمكن تدميره، وسيحصلون على "مرور آمن". ووفقاً للتقرير، فإن عناصر حماس الموجودين في المنطقة داخل الخط الأصفر ليسوا على اتصال مع التنظيم منذ شهر مارس\آذار الماضي، ومن الممكن أنهم "قد لا يكونون على علم بوقف إطلاق النار".