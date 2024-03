تقارير فلسطينية: مقتل قائد شرطة النصيرات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبته

أفادت مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء عن مقتل أبو النور البيومي ، قائد شرطة النصيرات في هجوم جوي إسرائيلي استهدف مركبته بالقرب من مقر وكالة الغوث اونروا في مخيم اللاجئين النصيرات وسط قطاع غزة، كما افيد عن وقوع عدد من القتلى في الهجوم.

ووفقا للتقارير، كلفت حماس مهمة قائد الشرطة في النصيرات بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل مدينة غزة. يأتي مقتل البيومي بعد مقتل رائد البنا- رئيس قسم التحقيقات في شرطة غزة صباح اليوم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منزله في مدينة جباليا شمال غزة، وأضافت التقارير بأن زوجته وأبناءه قتلوا أيضا في الهجوم.

وذكرت التقارير الفلسطينية أيضا أن البنا كلف بمهمة حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية، وكلف بحراسة الشاحنات التي تصل الى مخيم جباليا.

