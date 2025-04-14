مسؤول كبير في حماس: مصر اقترحت علينا نزع السلاح، وهذا كان ردنا

قال مسؤول كبير في حركة حماس لقناة الجزيرة القطرية اليوم (الاثنين) إن مصر قدمت للحركة مقترحا يتضمن نزع سلاح الحركة، وهو ما رفضته الحركة. وأضاف أن "الوفد تفاجأ عندما سمع أن المقترح يتضمن نصاً صريحاً بشأن نزع سلاح "المقاومة".

وقال المسؤول الكبير خلال إفادة صحفية للشبكة القطرية إن "الحركة أبلغت مصر أن الدخول في أي اتفاق يعني وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وليس نقاشا حول سلاحنا". وشرح المسؤول الكبير لاحقا بنود الاقتراح، قائلا إنها لا تتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن في الأسبوع الأول، بل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 40 يوما - مقابل إدخال اللقاحات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لاحقا إن الاقتراح يشترط إطلاق سراح الرهائن أحياء بعد 45 يوما، من أجل تمديد وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى ما بعد وقف إطلاق النار المؤقت. وأضاف المسؤول الكبير أن المنظمة أبلغت مصر أن "سلاح المقاومة" هو "حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني - وغير قابل للتفاوض".

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في هذه الأثناء، أفادت قناة "الميادين" اللبنانية المقربة من حزب الله، مساء اليوم، بأنها حصلت على وثيقة الاقتراح الإسرائيلي بشأن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة. وأفاد التقرير أن حماس ستفرج عن الجندي المختطف عيدان ألكسندر في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، كبادرة للولايات المتحدة. في اليوم الثاني ستفرج حماس عن خمسة رهائن أحياء - وفي المقابل سيتم إطلاق سراح 66 سجينا محكوم عليهم بالمؤبد ونحو 600 سجين من غزة، وفي اليوم الثالث ستبدأ المفاوضات بشأن "اليوم التالي"، والذي يتضمن أيضاً نزع سلاح حماس.

كما تتضمن الوثيقة إطارا لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يوما، تنتهي في نهايتها المفاوضات بشأن إنهاء الحرب، ويتم خلالها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والسجناء الأمنيين. وكما ذكرت الجزيرة أيضا فإن المقترح يتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار خلال هذه الفترة. وبحسب القناة فإن الاقتراح يتضمن أيضا بندا ينص على أن تقدم حماس في اليوم العاشر معلومات عن جميع المختطفين الأحياء المتبقين في قطاع غزة، مقابل معلومات عن المعتقلين الفلسطينيين.

وفي هذا المساء، تناول مراسل الشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين، الفجوات الموجودة بين إسرائيل وحماس في المفاوضات. حماس مستعدة للإفراج عن تسعة رهائن، رغم أنها تحدثت في البداية عن رهينة واحد، وإسرائيل تطالب بالإفراج عن عشرة رهائن على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل المنظمة المطالبة بضمانات لإنهاء الحرب من مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن في المقابل، ترفض إسرائيل الضمانات، مفضلة مناقشة الخطوات التالية خلال وقف إطلاق النار.