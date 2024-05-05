التغطية متواصلة | مصدر في حماس يقول إن الحركة لم تمرر ردها النهائي وتطالب بضمانات خطية لتنفيذ باقي بنود الاتفاق
في إسرائيل لا ينظرون بتفاؤل إلى التطورات الأخيرة وسط تقديرات أن يصل رد حماس على الاقتراح المصري قريبا، ولكن خلافا للتقارير العربية المتفائلة ففي الوقت الحاضر يغلب التحفظ الممزوج بالتشاؤم
قال مصدر رفيع في منظمة حماس لصحيفة "العربي الجديد" المؤيدة لقطر الليلة الماضية إن حماس لم تسلم ردها بعد على الاقتراح المصري بخلاف التقارير التي أكدت ذلك، وسط ادعاءات بأن حماس تطالب بتوضيحات من الوسطاء بالنسبة لعدة نقاط ترد في المقترح.
وأشار مصدر مصري إلى أن المحادثات بين حماس والوسطاء ستستكمل اليوم (الأحد) على ضوء عدم التوصل إلى نتيجة نهائية أمس. وأوضح المصدر المصري أن حماس تطالب بتوضيحات في عدد من الأمور، وأوضح المصدر أن تصريحات إسرائيل السلبية تجاه صفقة محتملة تشتمل على وقف دائم لإطلاق النار لا تؤثر على المفاوضات الجارية في القاهرة.
ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر مطلعة على المفاوضات الليلة الماضية أن منظمة حماس تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة عدة بنود في المقترح قبل تقديم ردها النهائي. كما أكدت المصادر أن حماس تطالب أيضاً بإدخال تغييرات في عدة بنود والحصول على ضمانات خطية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضافت المصادر أنه خلافا لموقفها في السابق، فإن حماس توافق على إطلاق سراح 33 مختطفا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، بعد أن زعمت سابقا أنها لن تتمكن إلا من إطلاق سراح 20 مختطفا، ما يدل على أن حماس تمكنت من الوصول إلى بقية المواطنين المختطفين.
في إسرائيل، لا ينظرون بتفاؤل إلى التطورات الأخيرة التي تحدثت عن موافقة حماس على صفقة بشروط وسط تقديرات أن يصل رد حماس على الاقتراح المصري قريبا، حتى قريبا جدا، ولكن خلافا للتقارير العربية المتفائلة ففي الوقت الحاضر يغلب التحفظ بل التشاؤم المحكوم بتقديرات تتلخص بأن حماس لن تقدم إجابة من شأنها أن تسمح بإحراز تقدم حقيقي في المفاوضات. ولعل الدليل على ذلك جاء في تقرير لقناة العربي الجديد حيث جاء أن مباحثات الأمس انتهت "دون نتيجة نهائية" وستستمر اليوم.
حسام بدران المسؤول في المكتب السياسي لحماس: "حماس لن تستسلم لأي ضغوط ولن تغير موقفها"
عقب حسام بدران المسؤول في المكتب السياسي لحماس على طبيعة التطورات المتعلقة بمسودة الاتفاق الموضوعة على الطاولة أمام حماس في حديث الليلة الماضية لقناة الجزيرة بالقول إن قيادة حماس بكافة أماكن تواجدها قد قامت بدراسة الاقتراح الأخير وتم تبادل المشاورات مع العديد من الفصائل الفلسطينية لافتا إلى العمق الإيجابي في التوجه إلى دراسة المقترح الذي وجدوه يحوي جملا أفضل مما تم طرحه في مرات سابقة.
وقال بدران: "لقد قامت قيادة حماس، أينما كانت، بدراسة الاقتراح الأخير، كما أجرينا مشاورات مكثفة مع العديد من الفصائل الفلسطينية حول هذا الموضوع. لقد ذهب وفدنا إلى القاهرة بشكل إيجابي وجدي لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالوثيقة المقترحة. هناك جمل كثيرة في هذه الوثيقة أفضل مما تم طرحه من قبل".
وأضاف المتحدث: "من الناحية العملية، لا يوجد أي ضغط على حماس للقبول بالصفقة الحالية، فالسلطات الإقليمية والدولية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية تعلم بالفعل أن حماس لن تستسلم لأي ضغوط ولن تغير موقفها". ولم يطرح خلال المفاوضات حتى الآن أي مطلب بشأن تواجد قيادة حماس أينما كانت".
رئيس الأركان هرتسي هليفي بمناسبة اقتراب ذكرى "المحرقة": "نحن نخوض حربا عادلة فشلنا في بدايتها"
صرح رئيس الأركان هرتسي هليفي ضمن الاستعدادات الأخيرة لإحياء ذكرى "يوم المحرقة والبطولة" أن "دولة إسرائيل تأسست، من بين أمور أخرى، بفضل المقاتلين على تعقب الأجيال، الذين كانوا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجلها." وأضاف: "نخوض حربا هذه الأيام فشلنا بمهمتنا في بدايتها وخسرنا الكثير من النساء والرجال. وفيما نحن نخوض حربنا العادلة ستكون هذه الذكرى مصدر قوتنا، وتذكيرًا بأهمية وجود قوة حامية لشعبنا".
مصدر عربي: "تسليم مسودة الاتفاق في معرض النهار واعتبارات نتنياهو ومسؤولي حماس تضع العقد"
أفادت شبكة "سكاي نيوز" باللغة العربية عن "مسؤول عربي كبير" أن "مسودة الاتفاق بين حماس وإسرائيل هي الأفضل منذ بداية المفاوضات، وسيتم تمريرها قريبا". وأشار إلى أن "الاعتبارات الخاصة لنتنياهو وبعض كبار مسؤولي حماس هي ما يعقد القرار السياسي بالموافقة على الصفقة". وبحسب قوله فإن "نتنياهو لأسباب سياسية قد يرفض الاتفاق، حتى لو كان طرح حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بشكل جيد. وباستطاعة كل طرف أن يحدث تغييرا 180 درجة ويعود بنا إلى نقطة البداية".