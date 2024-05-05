قال مصدر رفيع في منظمة حماس لصحيفة "العربي الجديد" المؤيدة لقطر الليلة الماضية إن حماس لم تسلم ردها بعد على الاقتراح المصري بخلاف التقارير التي أكدت ذلك، وسط ادعاءات بأن حماس تطالب بتوضيحات من الوسطاء بالنسبة لعدة نقاط ترد في المقترح.

وأشار مصدر مصري إلى أن المحادثات بين حماس والوسطاء ستستكمل اليوم (الأحد) على ضوء عدم التوصل إلى نتيجة نهائية أمس. وأوضح المصدر المصري أن حماس تطالب بتوضيحات في عدد من الأمور، وأوضح المصدر أن تصريحات إسرائيل السلبية تجاه صفقة محتملة تشتمل على وقف دائم لإطلاق النار لا تؤثر على المفاوضات الجارية في القاهرة.

ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر مطلعة على المفاوضات الليلة الماضية أن منظمة حماس تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة عدة بنود في المقترح قبل تقديم ردها النهائي. كما أكدت المصادر أن حماس تطالب أيضاً بإدخال تغييرات في عدة بنود والحصول على ضمانات خطية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضافت المصادر أنه خلافا لموقفها في السابق، فإن حماس توافق على إطلاق سراح 33 مختطفا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، بعد أن زعمت سابقا أنها لن تتمكن إلا من إطلاق سراح 20 مختطفا، ما يدل على أن حماس تمكنت من الوصول إلى بقية المواطنين المختطفين.

في إسرائيل، لا ينظرون بتفاؤل إلى التطورات الأخيرة التي تحدثت عن موافقة حماس على صفقة بشروط وسط تقديرات أن يصل رد حماس على الاقتراح المصري قريبا، حتى قريبا جدا، ولكن خلافا للتقارير العربية المتفائلة ففي الوقت الحاضر يغلب التحفظ بل التشاؤم المحكوم بتقديرات تتلخص بأن حماس لن تقدم إجابة من شأنها أن تسمح بإحراز تقدم حقيقي في المفاوضات. ولعل الدليل على ذلك جاء في تقرير لقناة العربي الجديد حيث جاء أن مباحثات الأمس انتهت "دون نتيجة نهائية" وستستمر اليوم.